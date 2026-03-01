La Diputación de Málaga y los ayuntamientos de los principales municipios turísticos de la provincia han solicitado al Gobierno de España un plan de ayudas extraordinarias para compensar las pérdidas económicas provocadas por el aislamiento ferroviario, a las puertas de la Semana Santa.

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha advertido de que la falta de transparencia del Ministerio de Transportes y de ADIF está llevando a la economía malagueña a “una crisis sin precedentes”, comprometiendo miles de empleos en el inicio de la temporada alta.

Según la estimación realizada por la institución provincial, el impacto económico del cierre de la línea de alta velocidad Madrid–Málaga hasta el 1 de marzo supera los 109 millones de euros, cifra que podría incrementarse tras el retraso en la reapertura hasta el 23 de marzo.

Salado ha subrayado además el “daño reputacional” para la provincia, al situar actualmente el trayecto con Madrid por encima de las cuatro horas y media, con transbordo en autobús desde Antequera, lo que resta competitividad frente a otros destinos turísticos.

Asimismo, ha criticado la lentitud en la reparación del talud en Álora y ha advertido de un “efecto dominó” sobre el conjunto de la economía provincial. Por ello, ha exigido al Ejecutivo central que impulse ayudas directas y beneficios fiscales para las empresas afectadas una vez se restablezca la normalidad.