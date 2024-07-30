El festival de música indie y alternativa se desarrollará en el auditorio al aire libre del Portón y las entradas están a la venta en la web Alhautor.com. Actuarán: Ángeles, Víctor, Gloria y Javier (31 de julio); Rodrigo Cuevas y Recelo (1 de agosto); Iseo & Dodosound y Cosmic Wacho (2 de agosto); y Sevilla Distorsión, Alcalá Norte, Space Surimi y Las Chochonis (3 de agosto)

Este miércoles, 31 de julio, comienza en la Finca Municipal El Portón una nueva edición del ya consolidado y exitoso festival de música indie y alternativa ‘Alhautor’, organizado por la productora Oh Salvaje! junto al Área de Actividades en El Portón, Festivales y Grandes Eventos del Ayuntamiento.

En esta quinta edición se ha hecho de nuevo una apuesta muy decidida por los músicos emergentes de estos estilos y solistas y grupos andaluces en su mayoría. Este miércoles abre el ciclo Ángeles, Víctor, Gloria y Javier, un proyecto liderado por Ángeles Toledano que ofrecerá en El Portón su último concierto con un trabajo inspirado en el poema del cante jondo de Federico García Lorca.

Ya el jueves llega una de las estrellas de la edición como es el asturiano Rodrigo Cuevas y Rezelo. Cuevas es Premio Nacional de Músicas Actuales y se define como agitador folclórico y artista total con estudios musicales como grado medio en piano, estudios de tuba en el Conservatorio de Oviedo y Sonología en Barcelona.

El viernes llegan a Iseo & Dodosound junto a Cosmic Wacho. Iseo & Dodosound ya pasaron por ‘Alhautor’ en 2021 y ahora vuelven para hacer vibrar al público alhaurino con su enorme repercusión internacional y siendo referentes del trip-hop y la fusión de reggae con dub.

Por último, el sábado, se pone fin al ciclo con un espectáculo en el que participan Sevilla Distorsión, Alcalá Norte, Space Surimi y Las Chochonis. La venta de entradas y tickets para los espectáculos sigue disponible en la web www.alhautor.com, donde también se puede encontrar toda la información referente al ciclo, los artistas y condiciones de acceso al recinto.

