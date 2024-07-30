(PSOE Málaga) «A quien realmente hay que cambiar en este gobierno de la Junta es al propio Moreno Bonilla, que es quien más ha mentido a Andalucía y a Málaga por todo lo que no ha cumplido», ha dicho el secretario general socialista, al tiempo que ha lamentado que se siga con el afán privatizador en la sanidad o la educación y que se haya colocado «a una ultra del PP» como portavoz del ejecutivo regional

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha tildado de «operación de maquillaje» la crisis de gobierno de la Junta anunciada ayer por Moreno Bonilla, una situación que, para el dirigente socialista, “seguirá dañando a Andalucía y a Málaga”. En rueda de prensa en Benalmádena, Pérez ha destacado que el anuncio realizado ayer por el presidente de la Junta «reconoce la mala gestión en sanidad y en educación, pero estamos ante un simple cambio de cromos cuando vemos que sigue el aumento de las listas de espera, el cierre de los centros de salud y de plantas en los hospitales, entre otros», ha añadido.

«Ha cesado a una consejera inepta que tenía a todo el mundo en su contra, sindicatos, pacientes y colegios profesionales, que ha puesto a la sanidad pública en llamas este verano y donde no hay un plan de respuesta para el periodo estival», ha lamentado. En cuanto a la educación, ha criticado que «la carta que acredita a la nueva consejera es que quiere más privatizaciones, por lo que Moreno Bonilla va a seguir adelante con lo que ya estaba haciendo en detrimento de la pública».

En este sentido, Pérez ha afirmado que colocar «a una persona que ella misma reconoce como agria en el debate y muy dura en sus posturas como es Carolina España como portavoz del gobierno, es situar a una ultra dentro del PP al frente, todo el cambio de gobierno es un error porque solo va a servir para ahondar más en el modelo privatizador y dañino que no atiende a las necesidades de los malagueños y malagueñas».

Como ejemplo de la gestión sanitaria, ha recordado la promesa del PP de poner en marcha un tercer hospital en la capital «cuando solo se ha movido terrenos para quitar una nave vieja, a quien realmente hay que cambiar en este gobierno de la Junta es al propio Moreno Bonilla, que es quien más ha mentido a Andalucía y a Málaga por todo lo que no ha cumplido», ha sentenciado.