La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha ofertado más de 23.500 plazas para una red integrada por 374 centros

Un total de 17.156 menores de tres años inician este lunes 2 de septiembre el curso escolar 2024/25 en las escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia de Málaga, según los datos de matriculación registrados a día de hoy por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Dado que el procedimiento de matriculación en el primer ciclo de Infantil permanece abierto durante todo el curso, la Consejería prevé de nuevo una tendencia al alza en la escolarización, con la estimación de superar la cifra de 20.700 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia, compuesta por un total de 374 centros, uno más que el curso 23/24. El total de plazas ofrecidas por ellos es de 23.538.

La red de centros andaluces que imparte el primer ciclo de Infantil está integrada por 2.200 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Son 10 más respecto al curso anterior. La Consejería ha ofertado para este curso un total de 124.660 plazas para los menores de tres años.

La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no solo asistencial de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20.00 horas.