La compañía madrileña ‘Face 2 Face’, en colaboración con las Áreas de Cultura y Educación, ha puesto en escena dos obras en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, con la asistencia de los colegios Zambrana, Los Manantiales, Torrijos y Maruja Mallo

Esta semana ha tenido lugar una serie de representaciones teatrales en inglés en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, dirigida a los alumnos y alumnas de los distintos colegios de Primaria de Alhaurín de la Torre.

Esta iniciativa ya viene realizándose desde hace más de ocho años, en principio a modo de colaboración con el IES Huerta Alta, y ahora, por primera vez, enfocada a los CEIPs. La organización corre a cargo de la compañía madrileña ‘Face 2 Face’, con la colaboración de las Áreas de Cultura y de Educación del Ayuntamiento.

Han sido dos las obras que se han representado a lo largo de la semana: ‘Trouble in the Jungle’ y ‘Jack & The Giant’, las cuales han tenido una gran aceptación por parte de todo el alumnado de los distintos centros escolares. Los colegios que han participado han sido el CEIP Zambrana, CEIP Los Manantiales, CEIP Torrijos y el CEIP Maruja Mallo.

Las representaciones han tenido lugar desde el miércoles 24 hasta hoy, con dos pases diarios, uno por cada obra, a las 09:45 y a las 11:30 horas, que han sido disfrutadas por alrededor de 550 alumnos y alumnas en total.

La técnica de Cultura, Toñi Cordero, ha hecho una valoración muy positiva de la gran acogida que había tenido esta actividad teatral por todos los centros educativos participantes y ha recalcado que era importante seguir fomentando este tipo de iniciativas que apuestan por las artes escénicas.

#alhaurindelatorrecalidaddevida