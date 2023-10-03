Las jornadas, impartidas por profesionales del Centro Criptológico Nacional, se desarrollan en La Térmica del 3 a 5 de octubre

La Diputación de Málaga pretende concienciar a todos los usuarios de la necesidad de mantener la seguridad de los sistemas para poder ofrecer a la ciudadanía unos servicios seguros y confiables

La Diputación de Málaga a través de su Unidad de Seguridad de la Información presta asistencia en esta materia a un total de 87 entidades locales de la provincia

Más de un centenar de expertos en ciberseguridad de entidades locales de la provincia de Málaga y de diputaciones andaluzas se dan cita desde hoy 3 de octubre hasta el 5 de octubre en la Diputación de Málaga para obtener las competencias para que las instituciones a las que pertenecen puedan adecuarse al Esquema Nacional de Seguridad de las Entidades Locales como herramienta facilitadora de la seguridad en sus sistemas informáticos.

Se trata de una jornada organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto de la Diputación de Málaga e impartida por técnicos del Centro Criptológico Nacional.

La Diputación de Málaga a través de su Unidad de Seguridad de la Información, presta asistencia en esta materia a un total de 87 entidades locales de la provincia. Desde mayo de 2.022, la Unidad de Seguridad de la Información ha acompañado a los distintos ayuntamientos en el proceso de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad mediante la implantación de una serie de medidas de seguridad que conforman el denominado Perfil Específico de Cumplimiento µCeENS.

El curso de esta semana está destinado específicamente a los trabajadores de las áreas técnicas implicadas directamente en la ciberseguridad de los sistemas informáticos en una entidad local y cuenta con un total de 102 inscritos, entre ellos personal de las empresas que prestan servicios del Patronato de Recaudación de 53 municipios de menos de 20.000 habitantes y de algunos mayores como son Alhaurín el Grande, Antequera, Benalmádena, Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda y Torremolinos. Además de personal de Diputación de Málaga y de otras diputaciones Andaluzas.

De esta forma, la Diputación de Málaga pretende concienciar a todos los usuarios de la necesidad de mantener la seguridad de los sistemas para poder ofrecer a la ciudadanía unos servicios seguros y confiables.

Colaboración de la Diputación de Málaga con el Centro Criptológico Nacional

La colaboración del Centro Criptológico Nacional con Diputación de Málaga es dilatada, con el objetivo principal de facilitar a los municipios de menos de 25.000 habitantes el cumplimiento de las medidas que proporcionarán a aquellos un nivel aceptable de seguridad y que les permitirá obtener la Certificación de Conformidad en el Esquema Nacional de Seguridad.

La Diputación de Málaga ha colaborado con el CCN como provincia piloto y fruto de esta colaboración se han certificado 13 ayuntamientos en el Esquema Nacional de Seguridad. En vías de certificación hay 3 ayuntamientos. En el mes de octubre comienza una nueva etapa de certificación con los Ayuntamientos que lo deseen y estén preparados para ello, todo ello bajo el amparo del Perfil de Cumplimiento específico micro ceENS.