El suburbano funcionará hasta las 2.30 horas en la Noche de los Fuegos, el viernes 15 de agosto, para facilitar los desplazamientos

El Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, ampliará el horario nocturno durante los días de la Feria de Málaga, manteniéndose operativo todos los días hasta las 1.30 horas salvo la Noche de los Fuegos, el viernes 15 de agosto, que estará funcionando hasta las 2.30 horas de la madrugada del sábado.

La ampliación del servicio comercial a lo largo de la semana de Feria equivale a un incremento de 13,5 horas adicionales de servicio frente al horario ordinario y tiene como finalidad adaptar el Metro de Málaga a las necesidades de la movilidad en una de las semanas culturales y de ocio más importantes de la ciudad.

De esta manera, en la madrugada del viernes 15 al sábado 16 de agosto el horario se ampliará hasta las 2.30 horas para facilitar los desplazamientos de los usuarios que tengan previsto asistir al tradicional pregón y a los fuegos artificiales que constituyen el inicio de las fiestas. El resto de los días, desde el sábado 16 al sábado 23 de agosto, el horario comercial se extenderá hasta las 1.30 horas de la madrugada.

En cuanto al inicio del servicio, el dispositivo especial de Feria no implica variaciones, ya que en los días laborables se mantiene el comienzo a las 6.30 horas de la mañana, mientras que los festivos, así como el sábado y el domingo, dará comienzo a las 7.00 horas, tal como sucede el resto del año.

Durante todo el transcurso de la Feria de Málaga, el Metro reforzará la vigilancia en trenes y estaciones, en previsión de un incremento en la afluencia de viajeros y con el fin de facilitar el normal desarrollo del servicio en los momentos de máxima demanda.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que gestiona los metros andaluces a través de la Agencia de Obra Pública, pretende potenciar el servicio en los eventos que propician un incremento sustancial de los desplazamientos en la ciudad, como es el caso de la Semana Santa, eventos deportivos, así como los partidos del Unicaja Baloncesto, las carreras urbanas o la próxima Feria de Málaga.