El Área del Mayor del Ayuntamiento organiza este evento, que tendrá lugar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ desde las 19 horas con la participación de seis grupos. La entrada es gratuita y se pide la aportación de 1 kg de alimentos para ABC

Este viernes, 12 de diciembre, está previsto que el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acoja el II Encuentro de Castañuelas y Villancicos Solidarios, una cita que promete reunir tradición, música navideña y compromiso social. El evento, organizado por la Concejalía del Mayor que dirige el edil Miguel Pacheco, espera contar con una notable afluencia de público y convertirse nuevamente en un referente dentro de la programación navideña local.

En esta ocasión está prevista la participación de los siguientes grupos: Castañuelas San Sebastián del Centro del Mayor; La Biznaga de Guaro; el Grupo Azote de Castañuelas de Málaga; el Coro San Isidro (Churriana); el Grupo Parroquial del Rocío y Castañuelas La Biznaga del Centro del Mayor. Todos ellos ofrecerán una variada selección de villancicos tradicionales acompañados por el característico sonido de las castañuelas, creando un ambiente festivo y cercano para los asistentes.

Como en la edición anterior, el encuentro tendrá un marcado carácter solidario. Para ello, la entrada es gratuita pero se pide la aportación de 1 kg de alimentos para la asociación ABC, con el objetivo de apoyar a las familias que atraviesan situaciones de necesidad durante las fechas navideñas.