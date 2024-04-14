Las primeras autoridades municipales acompañan la salida del santo, arropado por numerosos fieles y por la Banda Municipal de Música.

Los vecinos de Viñagrande han seguido celebrando este sábado sus tradicionales fiestas en honor a San Francisco de Paula, patrón de la barriada. Este programa, organizado por la asociación vecinal del núcleo, en colaboración con la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige Andrés García, tuvo el momento culminante y más emotivo con la procesión del santo por las calles del barrio.

A las cinco de la tarde, se celebró la misa en la ermita del Alamillo y posteriormente tuvo lugar la salida procesional. La Banda Municipal de Música participó en la procesión, y también estuvo presente una representación de la corporación municipal con el alcalde, Joaquín Villanova a la cabeza. Además, acudieron representantes de los distintos colectivos de Alhaurín de la Torre.

Cerraba el cortejo el trono con San Francisco de Paula, que fue portado tanto por mujeres y hombres de Viñagrande. Este santo es muy venerado en nuestro pueblo desde que en el siglo XVII se establecieran los frailes mínimos en el convento cercano a Viñagrande, una costumbre que se mantiene gracias al esfuerzo de los propios vecinos de la barriada.

El primer edil, Joaquín Villanova, hizo un balance muy positivo del recorrido procesional e hizo mención a las distintas procesiones extraordinarias que se han realizado para combatir la sequía. También, tuvo palabras de agradecimiento para las vecinas y vecinos de Viñagrande por colaborar en todos los actos del municipio.

