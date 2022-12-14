El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga volverá a traer la próxima semana su campaña itinerante de colectas de sangre a la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre. Concretamente, serán los días 19 y 20 de diciembre, lunes y martes de la próxima semana, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Las personas interesadas en donar plasma deben llamar a los teléfonos 951034120 ó 951034121, solo en horario de mañana (de nueve a dos), para comunicarlo. Para donaciones de sangre no es necesario comunicarlo previamente y basta con acudir en el horario indicado.

Como es lógico, se habilitará un punto con gel desinfectante y se activará el habitual protocolo de medidas de seguridad y protección en todas las zonas del servicio de donaciones, de acuerdo a la normativa actualmente vigente.

Asimismo, los donantes deben tener en cuenta una serie de medidas antes de participar en la donación. Entre ellas, cabe destacar la ausencia de fiebre en los últimos 14 días o no haber tenido contacto con familiares o amistades que se hayan diagnosticado como casos positivos por coronavirus.

Alhaurín de la Torre sigue siendo una de las sedes más recurrentes que alberga jornadas de donación de sangre. En las últimas fechas se ha multiplicado de forma considerable la organización de este tipo de iniciativas que han contado un respaldo masivo por parte de los vecinos del municipio.