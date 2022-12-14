Un belén inspirado en la portada de la antigua fábrica de cerámica de la colonia Santa Inés del barrio de Teatinos preside la Navidad en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria

El Nacimiento se encuentra ubicado en el patio Azul de consultas externas y pruebas funcionales y será visitado por cientos de usuarios durante estas semanas de Navidad

Un belén inspirado en la portada del año 1924 de la antigua fábrica de cerámica de la colonia Santa Inés del distrito de Teatinos presidirá la Navidad en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga, ubicado en este barrio malagueño.

Asimismo, el nacimiento, que se encuentra ubicado en el patio azul de consultas y pruebas diagnósticas será visitado a lo largo de las próximas semanas por cientos de usuarios, entre pacientes, familiares y acompañantes, además de los profesionales del centro.

En este sentido, hoy se ha celebrado el acto inaugural de este belén tan original, cuyo elemento principal- el arco de la fábrica de cerámica que aún se conserva en este popular barrio malagueño- fue diseñado por Pepe Hoyo y formó parte del belén de la Catedral de Málaga en el año 2015 como detalle emblemático de la ciudad.

El acto ha contado con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, acompañado por el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, José Antonio Ortega Dominguez, la directora de Gestión, Sonia Hernández, Y el director de Enfermería, Pablo Fernández Plaza, y la responsable de Humanización, Ana Gómez Fuentes.

Además, ha contado con la presencia del autor del mismo, el carpintero del servicio de Mantenimiento del hospital, Manuel Zea, así como el equipo de profesionales que conforma el servicio de Mantenimiento.

Por su parte, el delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, ha felicitado personalmente a los profesionales del área de Mantenimiento del hospital, y al autor del belén “por su originalidad, trabajo y sensibilidad al compartir estas piezas privadas con su centro hospitalario y con sus compañeros del área”.

Por su parte, el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, José Antonio Ortega Dominguez, ha explicado que “hemos planificado una serie de actividades que se enmarcan en el plan de Humanización en el que nos encontramos trabajando para mejorar la experiencia de los pacientes a su paso por el centro”. Asimismo, Ortega Dominguez, ha añadido que “se trata de fechas muy entrañables en la que los profesionales se implican de manera muy especial para que los pacientes que tengan que pasar las fechas navideñas con nosotros se sientan un poco más en casa”.

Además, el autor del nacimiento que lucirá estos días en el hospital y profesional del centro, Manuel Zea, ha manifestado su satisfacción por “haber podido contribuir a la decoración navideña del centro, aportando los componentes para poder llevarlo a cabo, contando siembre con la ayuda de mis compañeros del área de Mantenimiento de Servicios Generales y de la dirección del hospital”.

Zea ha resaltado la “originalidad de este belén que contiene una portada emblemática para Málaga y nuestro barrio, y que lució una navidad formando parte del belén de la catedral malagueña en el año 2015 elaborado por la Asociación Belenista de Málaga de Málaga, de la que he sido director artístico durante seis años, como el primer guiño a los lugares emblemáticos de la ciudad de Málaga, algo que ya se ha ido convirtiendo en tradición en los siguientes belenes a lo largo de los años, como ha sido la presencia del mercado de Atarazanas, el pasaje de Chinitas, etc”.

Un arco con historia

La fábrica de ladrillos y cerámica Santa Inés fue fundada en torno al año 1879, y las viviendas de la colonia albergaban a las familias que trabajaban en la fábrica. En 1924 las instalaciones se modernizaron y se construyó su portada que aún se conserva en la calle Manuel Rivadeneyra a la entrada de Navarro Ledesma de este barrio malagueño, así como una chimenea situada en la calle Juana de Castro. Asimismo, la cantera de la que se extraía la arcilla para fabricar los ladrillos y azulejos hoy se ha convertido en Laguna de la Barrera.