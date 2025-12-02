El Ayuntamiento acoge el levantamiento de las actas de ocupación del suelo para que la Junta ejecute las obras entre la rotonda del Encuentro y el acceso a la A-7. El alcalde destaca el éxito del nuevo enlace por la carretera de Churriana y su beneficio “evidente” en la movilidad

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha acogido este martes el levantamiento de las actas de ocupación de los terrenos afectados por las obras para el desdoblamiento de la carretera A-404 entre la rotonda del Encuentro y el acceso a la autovía A-7 con sendos carriles Bus-VAO (para transporte público y vehículos con al menos dos ocupantes).

Se trata de un paso administrativo más dentro de este proyecto que costeará la Junta de Andalucía para la mejora de la movilidad por carretera en el municipio. Ha sido la propia Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la que ha fijado la fecha para el levantamiento de estas actas: el documento oficial que permite a la administración ocupar legalmente los terrenos expropiados.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha aprovechado para recordar el “éxito” del nuevo enlace con la también llamada Hiperronda que entró en funcionamiento la pasada semana, tras la finalización de las obras financiadas por el Ayuntamiento y la Diputación para habilitar un nuevo vial al norte de la avenida de Santa Clara y una rotonda en la carretera de Churriana.

Villanova ha calificado de “evidentes” los beneficios de esta alternativa y sus efectos positivos para la movilidad en Alhaurín de la Torre, especialmente por las mañanas y en las salidas, ya que los atascos y retenciones prácticamente han desaparecido.

Aún así, ha remarcado la “ambición” para ir más allá con proyectos como este desdoblamiento, tantas veces reclamado por el Consistorio y que por fin van a ser una realidad. Tras la expropiación y la ocupación, queda pendiente la adjudicación del contrato de obras. La Junta ha recibido un total de 26 ofertas y se encuentra ahora en el proceso de valoración de las mismas.

El desdoblamiento se efectuará mediante la construcción de una nueva plataforma Bus-VAO entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600. El presupuesto inicial es de 8,8 millones de euros, aunque la suma del coste de la expropiación de los terrenos necesarios elevará la inversión a los 10,2 millones de euros.

Paralelamente también se encuentran en evaluación las ofertas recibidas para el contrato que sacó a concurso la Junta para la asistencia técnica a la dirección facultativa para el control y vigilancia de estas obras. En este caso son 11 las empresas licitadoras que optan y el importe de licitación es de 576.078,58 € (IVA incluido).