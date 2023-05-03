Las personas interesadas tienen hasta el 12 de mayo para presentar sus solicitudes. El inicio de las clases está previsto para junio y sumarán 470 horas (de lunes a viernes de 8 a 14 h). Más información: Centro de Formación ‘Jabalcuza’ (952 41 58 81)

El Centro de Formación y Empleo ‘Jabalcuza’ ha informado del nuevo plazo de inscripciones para un curso de nivel 2 de Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes. Concretamente, las personas interesadas tienen hasta el viernes 12 de mayo para presentar sus solicitudes, ya sea de forma ‘on line’ (a través del registro telemático) o ‘in situ’ en el propio centro situado en la calle Caldera (a la espalda del Ayuntamiento).

Desde el Área de Formación y Empleo que dirige María del Mar Martínez recuerdan el alto nivel de inserción laboral de este sector. El inicio del curso está previsto para mediados de junio y las clases serán de lunes a viernes, en horario de 8 a 14 horas. Quienes lo completen sumarán un total de 470 horas de formación.

Los requisitos son: ser demandante de empleo, tener el título de la ESO o equivalente y contar con el nivel 1 de la misma rama. Los colectivos prioritarios son: personas desempladas con más de nueve meses inscritos en el SAE, personas con más de 45 años y receptores de rentas mínimas o ingreso mínimo vital.

La documentación a presentar con la solicitud es: copia del DNI en vigor, fotocopia de título o certificado de estudios, demanda de empleo, periodos de inscripción en el SAE y vida laboral. Más información en el teléfono 952 41 58 81.