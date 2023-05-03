Una de ellas está enfocada a las organizaciones juveniles, versará sobre gestión de emociones y tendrá lugar el 8 y 11 de mayo. La otra, dirigida a las asociaciones de mujeres, será también el día 8 y lleva por título: ‘Me quiero, me respeto, me cuido’. Más info en los carteles adjuntos

Dos charlas dirigidas a las asociaciones juveniles y de mujeres del municipio tendrán lugar a lo largo del mes de mayo. La iniciativa ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; la edil de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, y las técnicas del Área.

La dirigida a las asociaciones juveniles del municipio serán dos en realidad: el 8 y 11 de mayo en la Casa de la Juventud. Algunos de los temas en los que se profundizará son: Afrontar los conflictos de forma positiva, proporcionar técnicas para controlar los estados de ansiedad y depresión en la adolescencia, prevenir conductas violentas, gestionar las emociones, trastornos de conducta alimentaria o cómo gestionar la identidad de género.

La otra charla, titulada ‘Me quiero, me respeto y me cuido’, estará dirigida a las asociaciones de mujeres y tendrá lugar en el Centro de la Mujer. Se abordarán distintos temas como gestionar las emociones, identificar las influencias personales y sociales en la construcción de la autoestima o el entrenamiento en habilidades sociales para ganar confianza en una misma, entre otras.

Cada una de ellas tiene una duración de dos horas y están impartidas por la empresa Attycasgenus. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo mujer@alhaurindelatorre.es o llamando al 662 634 306. Se pueden aportar miembros de las asociaciones, pero también personas interesadas a título particular.

DECLARACIONES