La periodista de RNE mantendrá un encuentro en el Centro Cultural La Malagueta con un centenar de escolares, que representan a los más de 2.500 participantes de esta edición

La iniciativa de la Asociación de la Prensa de Málaga cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación de Málaga y CaixaBank

La periodista de RTVE Pepa Fernández inaugurará el próximo 15 de abril, a las 10:00 horas, la octava edición del proyecto de alfabetización mediática Prensa en mi Mochila en el Centro Cultural La Malagueta. El acto contará con la participación de un centenar de escolares de los colegios Miguel de Cervantes y Antonio Machado, quienes actuarán como reporteros por un día en representación de los más de 2.500 alumnos y alumnas que formarán parte del programa este año.

Impulsado por la Asociación de la Prensa de Málaga, el proyecto da un paso más en esta edición con la incorporación de la Formación Profesional a sus contenidos formativos, que hasta ahora abarcaban Primaria, Secundaria y Bachillerato. La iniciativa tiene como objetivo acercar los medios de comunicación a las aulas y fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas. Cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank, cuyos representantes estarán presentes en la inauguración.

Pepa Fernández, directora y presentadora del programa de RTVE ‘No es un día cualquiera’, será la invitada encargada de abrir esta nueva edición. Durante el encuentro, compartirá su experiencia profesional con el alumnado, que tendrá la oportunidad de entrevistarla y plantearle cuestiones sobre su trayectoria y el papel de los medios en la sociedad actual.

LA INVITADA

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, Pepa Fernández inició su carrera en emisoras catalanas y se incorporó a RTVE en 1993. Desde 1999 dirige y presenta ‘No es un día cualquiera’, un espacio de referencia en la radio española con el que recorre distintas ciudades del país. También ha estado al frente de ‘De pe a pa. Las mañanas de RNE’.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos dos Premios Ondas —al mejor programa de radio y a la trayectoria profesional—, la Antena de Oro, el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, el Premio José Antonio Labordeta de Comunicación o el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga, entre otros.

Además, ha desarrollado una destacada labor docente en la Universidad Ramón Llull de Barcelona y es autora del libro Lo que la vida enseña (La Esfera de los Libros, 2008).

EL PROYECTO

Prensa en mi Mochila es un programa de alfabetización mediática que busca dotar a los jóvenes de herramientas para comprender, analizar y producir información de forma responsable en el entorno digital. A través de talleres impartidos por periodistas especializados en educomunicación, se abordan cuestiones como el funcionamiento del sistema mediático, la desinformación, la inteligencia artificial, las redes sociales o la ciberseguridad.

El proyecto se completa con diversas actividades a lo largo del curso escolar, entre ellas el Concurso Escolar —cuya convocatoria se abrirá próximamente— y la Semana de los Medios en la Escuela, que se celebrará del 20 al 24 de abril. Durante esos días se organizarán visitas a medios de comunicación y se emitirán programas en directo desde las aulas. La iniciativa también incluye masterclass con periodistas de reconocido prestigio como la que impartirá Pepa Fernández el próximo 15 de abril a las 10 horas.