El balance mensual que realiza el área mantiene un elevado porcentaje de resolución casi inmediata, superior al 85 por ciento. Línea Verde Alhaurín de la Torre da otro estirón y concentra un total de 250 avisos ciudadanos

El balance mensual que realiza la Concejalía de Servicios Operativos ha revelado, como dato más destacado, que el año 2026 ha empezado con una actividad muy elevada por parte de los distintos departamentos adscritos al equipo que dirige Rodrigo Jiménez. Las incidencias correspondientes al mes de enero arrojan una de las cifras históricas más altas en este periodo, al situarse en 457, muy por encima del año 2025 (cuando fuero 414), de 2024 (un total de 400) y de 2023 (397). Buena parte de la explicación se encuentra en el intenso trabajo que esta delegación ha tenido que atender debido a los distintos periodos de lluvias y viento, que depararon importantes desperfectos y daños y su posterior reconstrucción.

Otro dato importante de este balance es el altísimo porcentaje de resolución casi inmediata de los avisos y acciones emprendidas por el Área, superior al 85 por ciento, lo que otorga un mayor valor cualitativo, ya que 351 han quedado realizadas satisfactoriamente.

En tercer lugar, la web y la app de Línea Verde Alhaurín de la Torre ha experimentado una fuerte subida, para un total de 250 incidencias comunicadas, a razón de 8,06 diarias de mediante, lo que supone más de la mitad del conjunto global de avisos atendidos, muy por encima, por ejemplo, de las cifras anteriores.

Como consecuencia de este fenómeno, se ha detectado una ligera reducción de las tramitadas a través de otros canales, hasta 113 en enero. Se trata de avisos telefónicos a los Servicios Operativos, Registro Municipal de Entrada (telemático y presencial), incidencias comunicadas por particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, o bien a través de notas interiores de otras áreas municipales.

El propio servicio de diagnóstico del área ha puesto en marcha un total de 49 incidencias. Las barriadas han recibido 8 actuaciones específicas. El departamento de eventos ha intervenido en el desarrollo de 37 de ellos.