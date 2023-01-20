<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

El himno de Alhaurín de la Torre ya tiene también su libro

La Finca El Portón fue escenario de la presentación de esta edición, que recoge esta composición que crearon hace más de 20 años Paco Acosta (letra) y Javier Flores (música). Ambos autores acompañaron al alcalde, Joaquín Villanova, en la presentación, tras la que firmaron varios ejemplares

La sala de exposiciones de la Finca Municipal El Portón acogió en la mañana de este viernes la presentación del libro del himno de Alhaurín de la Torre. El alcalde, Joaquín Villanova, junto a miembros de la Corporación Municipal y representantes de los distintos colectivos y cofradías del municipio, quisieron acudir al acto, que contó con la presencia de los dos autores de esta composición: el músico Javier Flores y el escritor Paco Acosta.

El acto estuvo presentado por el propio Villanova, junto a los autores y el edil de Cultura, Andrés García. El regidor quiso destacar la labor de aquellas personas que colaboran de manera altruista por enriquecer la cultura del municipio, como era el caso de Flores y Acosta. Además, recordó que el himno se estrenó en 2001 y que con este libro se pone todavía más en valor el trabajo de sus creadores.

Tanto Javier Flores como Paco Acosta se mostraron muy agradecidos con la acogida que recibieron por parte de los asistentes e hicieron hincapié en el sentimiento que supone la sensación de ser alhaurinos. Al finalizar el acto, se interpretó el himno y los autores firmaron los libros a aquellos asistentes que quisieron quedarse con un ejemplar.