La obra narra la historia de superación personal de su autor, quien se convirtió a los 43 años en una persona sin hogar y ha querido lanzar un mensaje de transformar los fracasos en oportunidades de aprendizaje

El Centro Cultural y de Artes La Platea ha sido escenario este viernes del acto de presentación del libro ‘Salir de la calle’ de Ángel Custodio, un empresario madrileño que narra su propia historia de superación a sus 43 años, tras perder a su pareja, hogar, trabajo y ahorros lo que le llevó a vivir en la calle convirtiéndose en una persona sin hogar.

El acto, muy concurrido, ha estado organizado por el Área de Cultura cuyo edil Manuel López ha estado presente, junto al Centro Cultural La Platea y la empresa Eme de Mar Cultura.

Con la venta de este libro se ha destinado un diez por ciento de su recaudación a la asociación Seforis de ayuda a las personas sin hogar.

Con un relato sencillo y directo, Custodio comparte como la fe y una actitud positiva lo ayudaron a reconstruir su vida, transformando fracasos en oportunidades de aprendizaje, incluyendo reflexiones sobre temas como el amor, la salud, el dinero y la amistad con un enfoque en el crecimiento personal y la espiritualidad.

Ángel Custodio busca concienciar sobre la problemática de las personas sin hogar con la idea de transmitir un mensaje de fe y resiliencia que sirva para el crecimiento personal y la paz interior.

En el libro se enseña con detalle el camino que recorre para entender los mensajes que nos lanzan los fracasos, que a veces son un regalo que contienen un aprendizaje y una oportunidad.