El alcalde ha acudido al multitudinario evento para felicitar a jugadores, técnicos y directivos, en un acto que ha servido también para presentar las nuevas equipaciones de la escuela para la próxima temporada

El CD Lauro ha celebrado este viernes su gran fiesta de fin de temporada en el Estadio El Pinar a la que han acudido cientos de personas entre jugadores, técnicos y familiares de los mismos en un ambiente festivo y lúdico.

Todos los jugadores, desde bebés hasta senior, han recibido un reconocimiento por su trabajo durante toda esta temporada 2024/2025 que ahora concluye. El alcalde, Joaquín Villanova, acompañado del concejal de Deportes, Sergio Cortés, ha acudido a la cita para arropar a todos estos deportistas y a la directiva del club con su presidente, Cristóbal Tomé, a la cabeza.

Villanova ha hecho entrega de algunos de los trofeos y ha destacado la pujanza del club, que cuenta con 332 jugadores federados más los que pertenecen a la escuela, lo que hace que se ronden los 400 jugadores. Villanova, a su vez, ha alabado las magníficas instalaciones municipales con las que cuentan para la práctica del fútbol en este estadio.

En el mismo evento se ha presentado las nuevas equipaciones que usarán los miembros de la escuela para la próxima temporada, una campaña en la que la Real Federación Española de Fútbol ha cambiado el sistema de inscripción a los niños como jugadores federados ya que desde ahora serán los padres, y no el club, los que realicen todo ese trámite a través de medios telemáticos.