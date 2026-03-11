El Servicio Municipal de Aguas ha encargado la desinsectación y desratización de todo el alcantarillado. Los trabajos empezarán el 16 de marzo en la zona centro y se prolongarán durante las próximas semanas por todas las barriadas y urbanizaciones

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a iniciar a partir del próximo lunes, 16 de marzo, la primera campaña de 2026 dentro su plan anual de tratamiento de desinsectación y desratización en el municipio, con el objetivo de prevenir plagas. Los trabajos se llevan a cabo a través del Servicio Municipal de Aguas, dependiente de la concejalía que dirige Abel Perea.

Los ejecutará Plagiser, una empresa especializada del sector, y consistirán, como es habitual, en la aplicación de productos específicos en la red de saneamiento y alcantarillado para eliminar insectos y ratas y minimizar su reproducción. En esta ocasión, las tareas empezarán por la zona centro y cada día, de lunes a viernes (excluyendo festivos), se actuará en diferentes urbanizaciones y barriadas para abarcar la totalidad de los núcleos habitados del término municipal hasta el próximo 10 de abril.

El calendario puede variar en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias meteorológicas, entre otros factores. Desde el Servicio Municipal de Aguas recuerdan que la aplicación del producto puede ocasionar en un primer momento la aparición de cucarachas en las calles o en las casas por el ‘efecto huida’, aunque posteriormente desaparecerán.

Además de la campaña de desinsectación y desratización de la red municipal de forma cuatrimestral, de manera extraordinaria y a petición ciudadana se solucionan otras incidencias por la presencia inusual de cucarachas o ratas a lo largo del año.

En este sentido, dicha solicitud se puede tramitar a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre: https://sede.alhaurindelatorre.es/; Mis trámites; Catálogo de trámites; Fumigación y erradicación de plagas. Para ello, es necesario disponer de DNI electrónico o Certificado Digital.

Teléfono Servicio de Aguas: 952 411 444.

PROGRAMA PREVISTO POR ZONAS Y BARRIADAS:

Lunes 16/03/26 – ZONA CENTRO

Martes 17/03/26 – ERMITA DEL CERRO Y ZONA CENTRO (CASCO ANTIGUO)

Miércoles 18/03/26 – EL ALAMILLO, LLANOS DE LA VIRGEN, BLAS INFANTE, BARRIO LA ALEGRÍA Y REYES CATÓLICOS

Jueves 19/03/26 – EL CORDOBÉS, EL RELOJ E ISAAC PERAL HASTA ROTONDA DEL ENCUENTRO

Viernes 20/03/26 – TARALPE, PERALTA

Lunes 23/03/26 – PINOS DE ALHAURÍN

Martes 24/03/26 – VIÑA GRANDE, ALTOS DE VIÑAGRANDE Y POLÍGONO LAS VIÑAS

Miércoles 25/03/26 – PLATERO 1º Y 2º Y EL LIMÓN

Jueves 26/03/26 – JARDINES DE ALH., HUERTA ALTA, HUERTA NUEVA Y CARRANQUE

Viernes 27/03/26 – FUENSANGUÍNEA Y LA ZAMBRANA

Lunes 30/03/26 – LA CAPELLANÍA

Martes 31/03/26 – LOS MANANTIALES

Miércoles 01/04/26 – CORTIJOS DEL SOL, BELLAVISTA DE ZAMBRANA, TORRESOL, PUEBLO CORTIJO Y TERRAZAS DEL VALLE

Jueves 02/04/26 – FESTIVO

Viernes 03/04/26 – FESTIVO

Lunes 06/04/26 – EL LAGAR, TABICO ALTO, CASAS BLANCAS Y VAGUADA DE LA SIERRA

Martes 07/04/26 – RETAMAR, TABICO BAJO Y SANTA CLARA

Miércoles 08/04/26 – POLÍGONOS INDUSTRIALES Y PAREDILLAS

Jueves 09/04/26 – ROMERAL, TORREALQUERÍA Y LA ALQUERÍA

Viernes 10/04/26 – PEÑÓN, MOLINA, ZAPATA, HACIENDA GARRIDO, MESTANZA Y SANTA AMALIA