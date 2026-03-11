Los trabajos se desarrollan en la avenida del Barrio Viejo. Consisten en la instalación de una tubería y una estación de bombeo para canalizar las aguas pluviales de un pozo recuperado en Fuensanguínea, que permitirá regar el parque del Algarrobal. El Ayuntamiento pide disculpas por las afecciones al tráfico y a las zonas para aparcar

La Concejalía de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado las obras para canalizar aguas pluviales procedentes de un venero situado en Fuensanguínea con el objetivo de abastecer de riego al parque del Algarrobal y las zonas verdes públicas de todo el entorno. El ambicioso proyecto, que cuenta con un plazo aproximado de ejecución de un mes, contempla, en su primera fase, la instalación de una tubería a lo largo de toda la avenida del Barrio Viejo, con una longitud aproximada de 600 metros lineales, confeccionada en PVC orientado, un diámetro de 110 milímetros y una resistencia de 20 atmósferas.

Los trabajos comenzaron la pasada semana y su fase inicial, la más molesta para residentes y conductores, está previsto que concluya antes de este viernes, con idea de causar el menor impacto posible al tráfico, al tratarse de una zona, la del Centro de Salud, muy concurrida, por servir de eje de comunicación Sur-Norte.

Posteriormente a esta primera parte de la obra, se acometerá la construcción de una estación de bombeo, que irá ubicada junto al pozo de Fuensanguínea y que se espera tener finalizada antes de la Semana Santa. La impulsión de esos caudales a través de la nueva conducción -que también tendrá que atravesar la carretera- contará con placas solares para reducir al mínimo el consumo energético.

El proyecto está siendo ejecutada por la empresa Fontanería Melosa.

En estas primeras jornadas de trabajo se viene trabajando en el levantado de la calzada para la colocación de la tubería y su posterior reasfaltado. Esta conducción permitirá encauzar las aguas pluviales desde el manantial subterráneo existente en Fuensanguínea, ubicado en plena travesía urbana junto a la rotonda de la Chorisia —frente al supermercado Covirán, en la confluencia de las avenidas de Europa y Cristóbal Colón— hasta el parque del Algarrobal.

Debido a los trabajos, se están produciendo afecciones tanto al tráfico rodado como al estacionamiento en superficie. El Ayuntamiento ha pedido disculpas a los vecinos y conductores por las molestias ocasionadas y ha asegurado que se intentará minimizar tanto la duración como el impacto de esta obra civil.

El acceso a la avenida del Barrio Viejo está restringido desde la rotonda de la Chorisia -solo se permite acceder para ir al Centro de Salud- y totalmente cortado desde avenida Reales Alcázares en su conexión con la plaza Concejal José González Velasco. La Policía Local ha colocado vallas en toda la zona y pide que se respete la señalización provisional. Asimismo, queda prohibido de momento el estacionamiento en toda la avenida del Barrio Viejo desde el Centro de Salud hasta la zona de las pistas de petanca, si bien a medida que se vaya restituyendo el hormigonado, se irá permitiendo aparcar.

Por otro lado, para evitar atascos en la travesía, la actuación que afecte al levantamiento del asfalto a la altura de la rotonda se realizará en horario nocturno de aquí al viernes, ya que tendrá que reducirse la circulación a un solo carril.

Esta actuación forma parte de la estrategia municipal para optimizar los recursos hídricos, prevenir y minimizar los efectos de las sequías, tanto las ya sufridas en los últimos años y meses como las futuras. Y es que el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha impulsado en los últimos años diversos estudios para localizar manantiales y veneros de agua no potable que puedan emplearse en el riego de zonas verdes públicas.

La recuperación y aprovechamiento de estos pequeños nacimientos subterráneos ha permitido desde hace tiempo utilizar sus caudales para el mantenimiento de parques y jardines. A estas medidas se suma el desarrollo de un modelo de espacios verdes más sostenible, basado en la plantación de especies mediterráneas adaptadas a climas secos y de bajo consumo hídrico.

Además, el municipio ha venido implantando sistemas de riego por goteo y tecnología inteligente, lo que ha permitido reducir en más de un 40% el consumo de agua en el mantenimiento de las zonas verdes públicas.

#alhaurindelatorrecalidaddevida