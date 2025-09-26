(PSOE) “Con la fuerza de la oposición, Alhaurín de la Torre le dice a Juanma Moreno Bonilla que no queremos la depuradora en nuestro pueblo”, asegura David Márquez

El PSOE y Con Málaga han conseguido que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre inste a la Junta de Andalucía a retirar el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligó a paralizar las obras de la depuradora en los terrenos de la Vega de Mestanza. En el pleno extraordinario monográfico celebrado hoy, se ha aprobado con los votos favorables de PSOE y Con Málaga, y la abstención del PP, la moción presentada por ambos grupos pidiendo a la Junta que retire ese recurso de casación contra la sentencia del alto tribunal andaluz, respaldando la lucha de la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas y reclamando a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que descarten la construcción de la depuradora Málaga Norte en otra ubicación del municipio, sobre todo, en la Vega de Zapata y El Romeral.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha manifestado que “el PP se ha abstenido, se ha puesto de perfil, pero nos ha venido muy bien, porque con la fuerza de la oposición el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre le dice a Juanma Moreno Bonilla que retire el recurso, que no queremos esa basura en nuestro pueblo”.

Márquez ha vuelto a mostrar su rechazo a la construcción de la depuradora. “Este desastre es traer aquí los excrementos de 250 000 personas”, ha afirmado. “Destrucción de una zona de árboles, en zona inundable y los olores que vamos a tener. ¿Qué gana Alhaurín de la Torre con esto? Absolutamente nada. El Partido Popular de Alhaurín parece que sí gana algo y es que parece que es el precio a pagar para que le aprueben la ciudad aeroportuaria. Con la salud y el bienestar del pueblo no se juega”, ha manifestado.

El PP ha votado en contra de las otras dos mociones presentadas en este pleno por PSOE y Con Andalucía. Por un lado, una iniciativa proponiendo reconocer oficialmente la Vega de Mestanza como espacio de especial valor agrícola, histórico y ambiental dentro del término municipal de Alhaurín de la Torre; impulsar la elaboración de un Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Vega de Mestanza, en coordinación con agricultores, asociaciones vecinales, expertos y entidades públicas competentes; establecer medidas de apoyo al mantenimiento de la actividad agrícola tradicional, incluyendo incentivos fiscales, ayudas al regadío eficiente y programas de fomento del relevo generacional en el sector agrario; promover proyectos de valorización cultural, educativa y turística de la Vega, tales como rutas agroecológicas, programas escolares de educación ambiental y eventos de difusión del patrimonio agrícola; proteger el suelo agrícola frente a procesos de urbanización o degradación, reforzando las medidas de control y vigilancia del planeamiento urbanístico e impulsar la colaboración con la Junta de Andalucía y otras administraciones para la obtención de fondos europeos, estatales y autonómicos destinados a la conservación y dinamización del espacio.

Por otro lado, otra iniciativa instando a la Junta de Andalucía a buscar una solución sostenible y medioambientalmente viable a la falta de depuración de aguas residuales que acaban vertidas en el río Guadalhorce; a estudiar la puesta en marcha de depuradoras específicas de menor impacto en las localidades que carecen de estas infraestructuras y vierten sus aguas residuales al río Guadalhorce e impulsar la colaboración con la Junta de Andalucía y otras administraciones para la obtención de fondos europeos, estatales y autonómicos destinados a la conservación y dinamización del espacio.