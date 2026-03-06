El Centro Cultural ha acogido el principal evento por el 8-M, en el que se ha rendido homenaje a María del Pilar Izquierdo, Ángela Valderrama, Francisca González, Sandra Martínez, María José Martín; Ana Pizarro y Remedios González. Previamente ha tenido lugar un almuerzo con las asociaciones de mujeres en Valtari Eventos

La emoción y la alegría se han unido la tarde de este viernes en el acto institucional con motivo de la entrega de las Medallas de Oro de la Villa por el Día de la Mujer en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, que se ha llenado por completo para la ocasión.

El acto, conducido por Lorena Guerrero, ha contado con la asistencia del alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina; gran parte de la Corporación Municipal; la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Remedios Cueto; representantes del tejido social del municipio y medallas de oro anteriores, así como familiares y amigos de las siete homenajeadas.

La tarde ha comenzado con el discurso institucional pronunciado por el regidor, en el que ha destacado el consenso en el Pleno a la hora de elegir estas medallas afirmando que “son mujeres que han luchado toda su vida y se merecen este reconocimiento”. Además ha destacado que “es un día importante en el que instamos a seguir luchando por la libertad para que los derechos no se pierdan y es muy importante no retroceder, hay que avanzar, dentro de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente para seguir reforzando esta lucha».

También ha destacado que “es un orgullo contar con las asociaciones de mujeres del municipio porque con ellas reafirmamos el compromiso con la igualdad de oportunidades”.

A continuación, se ha llevado a cabo la entrega de las distinciones a cada una de estas siete mujeres. Familiares y amigos han leído una semblanza personal de cada una de ellas mientras se proyectaban imágenes en una pantalla con fotos de cada una.

Luego, el alcalde y la concejala de Igualdad les han hecho entrega de la medalla y de un título conmemorativo de este día. Por el escenario han desfilado las siete mujeres elegidas, propuestas y votadas por el Pleno de la Corporación Municipal.

Estas han sido desde el mundo educativo la directora del CEIP San Sebastián desde 2006, María José Martín Manga; la directora del CEIP Algazara los últimos 19 años, Ana Pizarro Gordo; y la hasta el año 2018 directora del IES Gerald Brenan, Remedios González Sánchez; por el mundo empresarial, Francisca González Povea; en el mundo artístico la ceramista y profesora Sandra Martínez Céspedes; y del sector sociosanitario a Ángela Valderrama Recuerda, quien además es una activa colaboradora del Centro del Mayor, así como la Gestora Enfermera de Casos del Centro de Salud, María del Pilar Izquierdo Luzón.

Todas ellas han recibido con mucha emoción y agradecimiento sus reconocimientos y han posado en una foto final de familia para el recuerdo de este día.

Previamente a este acto, a mediodía, se ha celebrado en Valtari Eventos el tradicional almuerzo que organizan las tres asociaciones de mujeres junto al Área de Igualdad y del que han disfrutado alrededor de 60 mujeres del municipio.

La cita ha reunido al alcalde, Joaquín Villanova; y numerosos representantes de la Corporación Municipal. Las presidentas de las asociaciones, en este caso, María Fernández de Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre (AMAT); Luisa Luque de Victoria Kent; y María del Carmen Navas de Mujeres por la Alegría, han ejercido de anfitrionas de sus grupos.

El ambiente ha sido excepcional con mucha cordialidad, alegría y hermanamiento entre todas ellas y destacando la conexión existente entre las tres asociaciones.

María del Carmen Molina les ha agradecido su labor durante todo el año y les ha animado a seguir en la misma línea, realizando un llamamiento a todas las mujeres que aún no las conozcan a acercarse a ellas y formar parte de este «bonito grupo que tantas alegrías nos dan».

Los siguientes eventos con motivo del 8-M serán precisamente este domingo y son de carácter deportivo: la VI Pull de Pádel por la Igualdad y el III Campeonato Femenino de Petanca.