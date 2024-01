Conversación y reflexión de nuestro gran colaborador Antonio Serrano Santos en relación a la polémica sobre el Cartel de Semana Santa de Sevilla

Comentarista:

– No entiendo la polémica al rededor de ésta obra de arte, atribuyendo algún colectivo simpatizante, en mi humilde opinión solo es una de tantas representaciones de un Jesús resucitado, cuerpo glorioso, en la figura de un joven cristo, no tan barroco como nos vienen acostumbrando, vale que para gusto hay de todo, pero a mi me inspira la fe en los jóvenes en el renacer de un espíritu joven de fé, devoción y esperanza en las futuras generaciones, de tan maltrecha que esta la iglesia de hoy en día, espero que transmita a los jóvenes de hoy en día un acercamiento a Dios y a la figura de Jesús en esta representación artística tan polemizada.

Respuesta Antonio Serrano:

Muy buen criterio sobre ésta imagen en, general. Con todo respeto voy a hacer unas advertencias: sobre Jesús resucitado, para ser exacto de acuerdo con el Evangelio y la Historia, el pintor, salvo otra intención, debió pintar las llagas del costado y de las manos más marcadas porque es imperceptible quedando ridículo, como narra el evangelio y todos los famosos pintores del mundo han pintado.

Los labios pintados, demasiado pintados, más por el color que por el tamaño que también cosa que feminiza la imagen.

No creo que esta imagen pueda atraer mucho a los jóvenes ni aumente su fe. En cuanto a la iglesia maltratada hoy más que nunca, es más universal y numerosa. Con Papa, obispos, cardenales, curas, monjas de todas las razas y continentes, y más mártires y más conversiones que nunca. Mujeres en puestos importantes de la Iglesia. Teólogos, profesores, cargos esenciales en el mismo Vaticano. Solo en Europa materialista han perdido su base y tradición cristiana. Los escándalos siempre ha habido en la Iglesia y la falta de vocación y el pecado los hay en todas las religiones. Comentarios como éste y dar ejemplo es la manera de ayudar a la Iglesia.

Este comentarista es muy lúcido e inteligente y sinceramente preocupado por la Iglesia y sus aciertos y fallos. Pero hay datos que no ha analizado o simplemente ignoraba.

Gracias por esa buena voluntad y adelante.

Enhorabuena. Un abrazo.