El próximo domingo 17 de agosto se ofrecerá una actividad gratuita, titulada ‘Aprende a meditar’, organizada por Javier Pino y Daniel Gutiérrez, de Templo Arcano, a partir de las 10:30 horas

El próximo domingo 17 de agosto de 2025, la Casa de la Juventud acogerá el taller ‘Aprende a Meditar’, organizado por Javier Pino y Daniel Guitérrez, gestores del establecimiento, Templo Arcano de Alhaurín de la Torre, y que tendrá un carácter totalmente gratuito.

La actividad ofrecerá herramientas para realizar una meditación guiada con gongs y cuencos tibetanos, instrumentos utilizados para la relajación gracias a sus vibraciones y sonidos únicos, que inducen a un estado de calma y bienestar. Las ondas sonoras que producen actúan sobre el sistema nervioso, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad, y favoreciendo una relajación profunda.

El taller se celebrará de 10:30 a 12:30 horas en el salón múltiple de la Casa de la Juventud. La entrada será libre hasta completar aforo y está dirigida a todos los públicos, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de una mañana tranquila que puede contribuir positivamente a la salud y el bienestar.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, que ha presentado el evento junto al alcalde, Joaquín villanova, asegura que actividad está pensada para toda la familia, aunque especialmente dirigida a jóvenes, un colectivo que, en los últimos tiempos, demuestra ser vulnerable a problemas de salud mental, con el objetivo de ayudarles a través de la meditación.