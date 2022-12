(Jose Mateos Mariscal, Wuppertal Almania) A ti, lector amigo, Y á solas yo contigo, Porque, Te quiero hablar un poco hoy te quiero hablar de la realidad de la emigración, una película que hay que vivirla y cada uno la vive como le toca, esa película de la vida que escribo yo en » un español en Alemania » cuenta la realidad de ser migrante. Mi seríal no solo habla sobre las fronteras y los idiomas imposibles de dominar, y del territorio que cada uno habita, sino también de los sentimientos y cómo la amistad es tan importante como la familia de sangre.

Nuestra película ficticia » Un español en Alemania es dirigida por la familia Mateos Hernández y narra la historia de toda la familia, una joven Yhasmin Mateos que habita en Wuppertal ( Alemania) y su hermano Leandro Mateos Hernández , Universitario en Düsseldorf, Su Padre Yo , José Mateos Mariscal, quien encuentra sustento ejerciendo actividades un poco delictivas, como vender persevativos al sector Profesional, el top manta de los Migrantes. en medio de una difícil situación económica.

Este diario nace de la inquietud de un español en Alemania por la difícil situación económica que se vive en España, y trasmito siempre que la emigración es el mismo escenario con distintos protagonistas, pero también de mi experiencia como migrante en Alemania, donde vivo de cerca la realidad de sacar una familia a delante en calidad de emigrado.

Si bien es cierto que las diferentes situaciones económicas de los migrantes tienen espacio en los medios de comunicación tradicionales españoles la mayor parte de los medios informativos se centran en, en la economía y en las posiciones políticas, médicos, ingenieros, de los emigrates que trabajamos de basureros pocas veces se habla estas cosas tienen que ser tratadas con humanidad, el vender en el top manta de los Migrantes, no es tan delictivo, llamemos supervivencia, y por eso escribo y dirigió este seríal de la vida de un español en Alemania, la ficticia película escrita es transmitir emociones al escribir, trato de emitir sentimientos, trato de mandar el mensaje, que los emigrates es el mismo teatro con distintos protagonistas.

Nuestras vidas no es la típica película de época navideña, pero yo recomiendo que me des una oportunidad y me leas por favo, porque escribo unas historias lindas sobre el amor y la familia, la amistad; sobre las fronteras y barreras que ponemos hacia el otro. Es también un ejercicio de reflexión sobre lo que significa estar solo, sufrir racismo, xenofobia, por vender persevativos en top manta de los Migrantes.

Estar acompañado en la emigración, vivir la soledad, el agradecimiento y la seguridad que nos brindan los seres queridos y el lugar conocido, y lo difícil que es vivir Canalizar las emociones ya sean negativas o positivas de la emigración.

Nuestro serial se desarrolla en Wuppertal Alemania y aunque no es propiamente el objetivo de la historia, a través del día a día de los personajes en este caso la familia Mateos Hernández el espectador puede percatarse de cómo es la vida en este territorio donde falta el calor y sobra el agua brillan los gélidos inviernos Alemanes, días grises, la barrera del idioma.

Por eso, lo que ofrece y las posibilidades mismas del lugar suponen un reto para los protagonistas que a veces se debaten entre volver a esa tierra que adoran España y de la que se sienten parte, o si se quedan un viaje como migrantes sin regreso.

Nuestros relatos exalta una región de Alemania que ha sido tierra de emigración española durante mucho tiempo Gästearbeiten que ha sido víctimas del racionalismo xenofobia y el olvido » un español en Alemania » merecen que sus historias de vida de los emigrantes españoles sean contadas, más allá de los medios masivos de comunicación, porque son historias que dan fe de nuestra riqueza y diversidad cultural, y de paso nos alejan de muchos estereotipos que se han creado alrededor del ser Español”.

La familia Mateos Hernández atraviesa un momento económico muy crítico el coronavirus y la crisis energética nos asentado en el bolsillo como cuando de repente estalla un artefacto que aturde a toda la familia Las imágenes mentales se entrelazan entre ese momento por la incertidumbre, además de otras muy difíciles situaciones, pero también felices experiencias de a vida como migrantes en Alemania y la travesía por sobrevivir y alcanzar nuestros sueños.

“Tenemos que seguir adelante, no se te permite rendirte Papa ”

Reitera, Leandro Mateos Hernández

“ Este serial » Un español en Alemania comenzó como un ejercicio reflexivo para poder entender mi realidad y en el camino, me di cuenta de que podría ser la voz de muchos Españoles que estamos fuera y extrañamos nuestro país. Sé que todo migrante, sea de la nacionalidad que sea, podrá verse reflejado en este proyecto »

