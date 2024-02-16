El Área del Mayor del Ayuntamiento organizó el lunes una excursión de un día para participar en los festejos de calle y admirar las actuaciones de chirigotas, coros y comparsas

Un grupo de 64 mayores de Alhaurín de la Torre participó el pasado lunes en una excursión a Cádiz para disfrutar con los festejos callejeros del Carnaval, una de las celebraciones andaluzas más señeras y visitadas.

La comitiva salió a tierras gaditanas a las seis y media de la mañana. Entre ellos estaba el concejal del Área del Mayor, Miguel Pacheco, y su equipo técnico, que fueron disfrazados de piratas. Una vez en el centro de la ciudad, los asistentes pudieron disfrutar, durante más de siete horas, del espectacular ambiente por las calles, y admiraron las actuaciones de chirigotas, coros y comparsas, tanto participantes en el Concurso Oficial del Teatro Falla como las llamadas ‘agrupaciones ilegales’ o callejeras y los distintos espectáculos de animación. Tampoco faltó reponer fuerzas con las típicas especialidades de la Tacita de Plata, como las tortillitas de camarones.

A nivel meteorológico solo hubo que contabilizar una ligera lluvia que no consiguió alterar los planes de los excursionistas, que lo pasaron de lo lindo durante toda la jornada.

