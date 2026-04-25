Cientos de vecinos y visitantes acuden al recinto ferial para disfrutar con este homenaje a la música de los años 80 y 90, cargado de nostalgia

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Una multitudinaria fiesta con mucha música y diversión ha recordado este sábado el treinta aniversario de la mítica discoteca Tangaroa, que estuvo ubicada durante años en la calle Higuera, junto al Parque Municipal del Mirador de Bellavista.

Para conmemorar esta efeméride, un grupo de antiguos trabajadores del local ha reunido a centenares de personas en el Recinto Ferial en una jornada marcada por la nostalgia, el reencuentro y el recuerdo de una época que marcó a toda una generación.

La cita ha servido también para rendir homenaje a sus propietarios, Francisco Luque y Toñi Becerra, así como a todo el personal que formó parte de la discoteca. Durante la jornada, no han faltado las anécdotas, los recuerdos y la música de varios DJ’s que han recuperado el ambiente de aquellos años, haciendo bailar a los asistentes.

Numerosos ediles de la Corporación Municipal, han estado presente en el evento, compartiendo momentos con los asistentes en un ambiente festivo. El propietario, Francisco Luque, ha destacado la gran acogida de esta celebración, subrayando el interés mostrado por muchos de los asistentes, que volvieron a reunirse en este evento tras haber sido clientes del local en su juventud. Una cita que ha servido para revivir el espíritu de Tangaroa y demostrar el recuerdo que aún permanece en la memoria colectiva del municipio.