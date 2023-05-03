La compañía malagueña Pata Teatro pone en escena mañana, 4 de mayo, esta original adaptación de la obra de Cervantes, elogiada por la crítica, con entrada libre hasta completar aforo. La cita, a las 19,30 horas en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ de Alhaurín de la Torre será escenario este jueves, 4 de mayo, a partir de las siete y media de la tarde de la representación ‘Quijote’, una premiada adaptación de la obra de Miguel de Cervantes a cargo de la compañía malagueña Pata Teatro. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo y la cita, que forma parte del programa Culturama de la Diputación de Málaga, cuenta con la colaboración del Área de Cultura que dirige Andrés García.

Se trata de un montaje que ha cosechado muy buenas críticas y que toma la esencia cervantina de la novela original mostrada a través del humor y la ironía: “Una lección magistral sobre la grandeza y la miseria de la condición humana. El mundo visto a través de los ojos de un loco, que nos hace dudar de dónde termina la locura para encontrarse con la razón”.

La obra obtuvo el galardón al mejor actor para Josemi Rodríguez en los Premios Ateneo de Teatro, y ha recibido también la nominación a los Premios Lorca de Artes Escénicas de Andalucía en la categoría de mejor adaptación teatral.

SINOPSIS:

En un lugar de la Mancha vive sus últimas horas, un maltrecho hidalgo, Alonso Quijano, quien se hace llamar a sí mismo, Don Quijote de La Mancha. Su cabeza va de delirio en delirio, rescatando momentos de su pasado: Las andanzas y aventuras de caballero andante que vivió en compañía de su escudero, Sancho Panza.

TRAILER: https://www.patateatro.com/index.php/espectaculos/quijote

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es