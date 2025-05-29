El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica la orden de las ayudas que tienen entre sus objetivos, a través de estas entidades, proyectar la imagen de Andalucía en el exterior y apoyar la emigración andaluza

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Andalucía Global, ha vuelto a convocar las líneas de subvenciones por valor de casi 1,2 millones de euros para las comunidades andaluzas en el exterior para su mantenimiento y promoción cultural, reforzando así su compromiso con dichas entidades.

Así lo publica hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que informa de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. La orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el BOJA.

Para ello, se determinan dos líneas; una primera, -COAN- para aquellas comunidades andaluzas asentadas en el exterior, a la que se destinan más de 927.800 euros; y una segunda -FEDCO- para federaciones o coordinadoras de comunidades andaluzas y que cuenta con 257.900 euros. La cuantía supone un incremento del 9,6% respecto al pasado año, con 103.630 euros más

Ambas líneas tienen entre sus objetivos la realización de acciones culturales sobre la identidad andaluza, de proyección de la imagen de Andalucía en el exterior, de apoyo a la emigración andaluza, así como para el sostenimiento de la actividad ordinaria de dichas entidades mediante la financiación de los gastos corrientes de sus sedes.

En cuanto a los beneficiarios, las subvenciones podrán ser solicitadas por aquellas comunidades andaluzas y coordinadoras y federaciones de comunidades andaluzas inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas antes de la finalización del plaza de presentación de solicitudes.

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha destacado que esta convocatoria refleja el compromiso de la Junta de Andalucía con la denominada novena provincia de Andalucía donde las comunidades andaluzas se han consolidado con su esfuerzo como “un motor clave para preservar la cultura regional”.

“Con ese talento que representa el orgullo andaluz, impulsamos un año más esta línea de subvenciones para que esa historia de colaboración y trabajo conjunto por Andalucía continúe gracias a la labor de cientos de comunidades andaluzas por todo el mundo”, ha concluido el consejero.