La Banda Municipal de Música y nueve colegios de Primaria de la localidad participan, por segundo año consecutivo, en esta experiencia. Los conciertos están previstos para los días 25 y 26 de abril en el Auditorio al aire libre de la Finca El Portón. Donativos a 5 euros

La Banda Municipal de Música y nueve colegios de Primaria de nuestra localidad vuelven a unir sus fuerzas en la que será la segunda edición del proyecto educativo ‘Alhaurín en clave de rock’. Los espectáculos se han programado para los días 25 y 26 de abril a partir de las 20:00 horas en el Auditorio de El Portón.

Alrededor de 400 alumnos y alumnas de 4º a 6º de Educación Primaria y los propios músicos de la agrupación subirán al escenario en esas dos fechas para interpretar los grandes éxitos del pop y el rock español de las décadas doradas de los años 80 y 90 como ya lo hicieron el año pasado, pero con la novedad de que en esta edición se incluirá un repertorio de los 60, para que los abuelos y abuelas del alumnado se vean identificados.

Se podrán escuchar canciones de Mecano, Nino Bravo, Marisol, Alaska y Conchita Velasco, entre otros. Los espectáculos están previstos a las 20:00 horas en ambas fechas y las entradas-donativo, al precio de 5 € por persona, estarán disponibles del 21 al 24 de abril en las oficinas del Portón en horario de tarde, de cinco a ocho.

El evento ha sido presentado en rueda de prensa por el director de la Banda Municipal, Alfonso Ortega, los docentes de los distintos colegios participantes y el edil de la Concejalía de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García.

Andrés García ha tenido palabras de agradecimiento para el director de la Banda Municipal y los profesores de los distintos colegios por el gran esfuerzo y trabajo que llevan a cabo para la organización de estos dos días, ya que “es complicado coordinarse entre todos”.

Por su parte, el director de la Banda Municipal, Alfonso Ortega, ha apuntado que el año pasado fue una experiencia gratificante y está seguro de que este año también lo será. Además, hizo hincapié en que el dinero de las entradas donativo irá destinado a la propia gestión del evento y para poder atender a los 200 alumnos y alumnas que habrá por día.

Por último, los profesores de música del CEIP San Sebastián y Maruja Mallo, Silvia Carvajal y Antonio Sánchez, aseguraron que es un placer poder formar parte de este proyecto por segundo año consecutivo.

Colegios participantes:

25 de abril

– San Sebastián

– Manantiales

– El Pinar

– Zambrana

26 de abril

– Maruja Mallo

– Clara Campoamor

– San Juan

– Isaac Peral

– Juan Pablo II