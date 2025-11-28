En la mañana del 26 de noviembre a las 11:00 horas se celebró en el Centro Cultural Vicente Aleixandre la 1ª edición de la Gala Premios educativos Destacando para la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) de Alhaurín de la Torre, Málaga,

Este evento educativo participativo, se lleva a cabo para reconocer las iniciativas y proyectos realizados por los centros educativos, así como poner en valor el trabajo en equipo, el esfuerzo y la actitud positiva del alumnado, agradecer el trabajo del profesorado, y apoyar a las familias.

En esta 1 ª edición han participado 4 centros educativos, siendo los proyectos presentados los siguientes: (se adjuntan las entrevistas en el podcast Destacando Iniciativas realizadas a los centros).

Escuela Infantil Ángel de la Guarda: Aniversario XX años. Nuevos enfoques pedagógicos adaptados al ciclo 0-3. (En edición)

Escuela Infantil El Rinconcito de Ana: tránsito del ciclo 0-3 al ciclo 3-6: salimos a conocer el nuevo cole. (En edición)

CEIP Santa Ana: Comunidad de Aprendizaje, trabajamos los continentes; os presentamos África: https://youtu.be/pQeqCaQPPEc

CEIP San Juan: proyecto solidario junto con la ONG Solidaridad Directa: https://youtu.be/6fNdkXVrUNw

Pueden explorar nuestra página web: https://destacando.es/, para conocer nuestra trayectoria.

Este acto cuenta con el patrocinio de Tecnocasa y Kids & Us.