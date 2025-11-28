(PSOE) “El único responsable es el señor Villanova”, aseguran los socialistas



El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha acusado al alcalde del municipio, Joaquín Villanova, de responsabilizar a la Policía Local de la suspensión de la fiesta de Nochevieja prevista en el Parque Municipal de Los Patos. “Este año parece que no va a haber fiesta de Nochevieja. Dice el alcalde que no se celebra porque no hay policía suficiente para esa noche. Y es verdad, no hay policía suficiente en Alhaurín de la Torre, pero por culpa del propio alcalde”, ha afirmado.

Márquez ha recordado que la plantilla policial “es exactamente la misma que el año pasado, que el anterior y que el anterior”. “¿Qué ocurre entonces? Que el alcalde está enfadado con la policía y pretende echarles la culpa de que no haya Nochevieja”, ha señalado. Según el portavoz socialista, para esa noche está previsto el mismo operativo que en años anteriores: cuatro agentes y un oficial. “¿Qué intenta el alcalde? Que los vecinos y vecinas se enfaden con la policía y crean que es responsabilidad suya”, ha añadido.

“El único responsable es el señor Villanova. Con esa lógica, si no tuviéramos policía suficiente para Nochevieja, tampoco la habría para la Cabalgata de Reyes, la Feria o la Semana Santa”, ha advertido Márquez. “Señor alcalde, no tire balones fuera. Asuma sus responsabilidades y haga posible que los alhaurinos y alhaurinas disfruten de las fiestas que se merecen. Pagamos muchos impuestos para que usted culpe a la policía de su propia mala gestión”, ha concluido.