El Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT), dependiente de la Junta de Andalucía, ha implantado un número único para todas las llamadas salientes realizadas desde sus centrales de atención en la comunidad. A partir de ahora, las comunicaciones emitidas por este servicio público se identificarán bajo el número 955 923 600.

La medida tiene como objetivo facilitar a la ciudadanía el reconocimiento inmediato de las llamadas procedentes del SAT, evitando que aparezcan números largos de centralita o identificadores ocultos, situación que hasta ahora podía generar dudas o desconfianza entre las personas usuarias.

Refuerzo de la seguridad y prevención del fraude

Con la activación de este número único se refuerza la seguridad del servicio y se contribuye a prevenir posibles intentos de fraude o estafas mediante la suplantación de identidad del personal teleasistente.

De este modo, cualquier llamada entrante desde el 955 923 600 corresponde al Servicio Andaluz de Teleasistencia. En caso de devolución de llamada, se reproduce una locución informativa indicando que el servicio ha intentado contactar previamente y recordando que también es posible comunicarse a través del dispositivo de teleasistencia.

Atención 24 horas y más de 3,6 millones de llamadas en 2025

Las personas beneficiarias del SAT pueden contactar con el servicio las 24 horas del día, todos los días del año, pulsando el botón de su dispositivo de teleasistencia.

Por su parte, los profesionales del servicio realizan llamadas salientes por distintos motivos, entre ellos la movilización de recursos en caso de emergencia, avisos a familiares, seguimientos periódicos, campañas de prevención, recordatorios de citas médicas o actualización de datos.

Durante el año 2025 se efectuaron 3.656.620 llamadas salientes desde la central de teleasistencia, reflejando la intensidad de la actividad y la importancia de este servicio público en Andalucía.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía busca mejorar la identificación de sus comunicaciones y reforzar la confianza en uno de los servicios sociales más relevantes para personas mayores y en situación de vulnerabilidad.