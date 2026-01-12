Este próximo domingo tendrá lugar en la plaza de España el tradicional almuerzo popular, mientras que el día 19 se realizará la ofrenda floral a la imagen y el 20 de enero, la misa y procesión por las calles del centro urbano

Un año más, Alhaurín de la Torre celebra la festividad de su Patrón, San Sebastián, el próximo 20 de enero y lo va a hacer con tres jornadas de actos en conmemoración del sagrado titular. El Área de Fiestas y Turismo, que dirige el edil Andrés García, ha preparado un completo programa que volverá a tener en la procesión su foco principal.

Para empezar, este próximo domingo, 18 de enero, se celebrará el tradicional almuerzo popular de San Sebastián, organizada por la Asociación Gastronómica El Blasón del Biberón con la colaboración del Área de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento. El evento tendrá lugar en la plaza de España y reunirá a numerosos vecinos y vecinas del municipio en una jornada de convivencia.

La comida popular se enmarca dentro de los actos conmemorativos de San Sebastián y se ha convertido en una cita muy esperada por la ciudadanía, al ofrecer un espacio para compartir tradición y buen ambiente en pleno corazón del municipio.

Desde el Área de Fiestas y Turismo se invita a toda la población a participar y disfrutar de esta celebración, que busca reforzar los lazos vecinales y poner en valor la gastronomía y los encuentros populares del municipio.

Los actos continuarán el lunes 19 a las seis y media de la tarde, cuando la comitiva realizará la tradicional ofrenda floral al santo en la Parroquia de San Sebastián. En la misma participarán asociaciones, colectivos y entidades alhaurinas.

Por último, el martes 20, festivo local, tendrá lugar la solemne misa y posterior salida procesional en honor al patrón a partir de las cinco de la tarde. La Eucaristía será amenizada por la coral Santa Cecilia y el desfile procesional, por la Banda Municipal de Música.