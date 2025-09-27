El alcalde participa en la inauguración del Club Gong Kiok, situado en la avenida Mar de Aral, y que está concebido para todas las edades

El Taekwondo, característica arte marcial de origen coreano, se ha hecho este viernes aún más popular en Alhaurín de la Torre con la inauguración del club Gong Kiok, un centro pensado para ensalzar este deporte entre niños, niñas y público adulto, que ha puesto en marcha la vecina del municipio y cinturón negro Jennifer Cabrera.

El estreno del local, enclavado en la avenida de Mar de Aral número 3, ha atraído a numerosas personas, entre ellos, alumnos y alumnas de todas las edades, que han acudido para acompañar a la dueña del negocio. A la inauguración han acudido el alcalde, Joaquín Villanova, que ha protagonizado el corte de la cinta, y la concejala de Comercio, María del Mar Martínez.

El club está abierto a niños y niñas desde los cinco años, con clases principalmente habilitadas durante la tarde, y a adultos en turnos de mañana y tarde, abarcando desde el cinturón blanco hasta el negro y enseñanza a nivel usuario y competitivo.

«Estamos inaugurando este centro con la máxima ilusión», ha subrayado la propietaria, quien hace un llamamiento a los interesados en probar la disciplina del Taekwondo, «que es un conjunto de artes marciales donde se saca lo mejor de cada una de ellas incluyendo defensa personal, combate técnico, respeto, empatía y disciplina».

Por su parte, la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha aprovechado para mostrar el apoyo de la institución municipal a una iniciativa que considera «va a ser muy bien recibida», sobre todo, en Alhaurín de la Torre, municipio que posee «una población muy activa en deporte».