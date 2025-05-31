El auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón acogerá, por sexto año consecutivo, Alhautor, un ciclo que se ha consolidado en la agenda estival andaluza por su formato reducido, su apuesta por la diversidad estética y su firme compromiso con la sostenibilidad. La edición 2025 se desarrollará entre el miércoles 30 de julio y el sábado 2 de agosto e incluirá cuatro veladas dedicadas al flamenco emergente, la psicodelia, el rock y la electrónica de vanguardia.

Programa artístico

Fecha Propuesta principal Artista de apertura 30 jul CANTAORA – Voces jóvenes del flamenco

• María Terremoto

• Lela Soto — 31 jul Yerai Cortés – Flamenco de nueva generación NAZZZ 1 ago Los Estanques & El Canijo de Jerez – Rock andaluz y psicodelia Restinga 2 ago Rufus T. Firefly – Psicodelia nacional Colectivo Los Dominguito

(Mateo, Nukki, Seroka)

Sostenibilidad y accesibilidad

Huella de carbono compensada junto a OMAWA Huella Ecológica.

Iluminación LED, reducción de plásticos y proveedores de kilómetro cero.

Recorridos adaptados e intérprete de lengua de signos bajo demanda.

Organización y apoyos

Producen Oh, Salvaje y el Área de Actividades de la Finca El Portón, con el respaldo de Diputación de Málaga, Cruzcampo, AIE, Fundación SGAE y Jägermeister.

Entradas

A la venta desde el 10 de junio en OhSalvaje.com y en la taquilla del recinto. Apertura de puertas: 20:00 h; inicio de conciertos: 21:30 h.

Alhautor refuerza así un modelo de festival “a escala humana”, donde la cercanía artística y el respeto por el entorno marcan la diferencia en el verano musical de la Costa del Sol interior.