El Centro Cultural La Platea acogerá el próximo 14 de marzo una nueva cita del ciclo “Cultura y vino”, una propuesta que combina arte, conversación y gastronomía en un ambiente cercano.

El protagonista del encuentro será Antonio Montiel, uno de los pintores más reconocidos de nuestro país, quien participará en una conversación abierta con el periodista Moisés Rodríguez, de TVE. Durante el acto, ambos dialogarán sobre el mundo del arte, el proceso creativo y algunas de las experiencias que han marcado la trayectoria del artista.

La actividad está planteada como un encuentro cercano con el público, en el que se compartirán ideas, anécdotas y reflexiones en torno a la pintura y la cultura.

Además, los asistentes podrán disfrutar de vinos del Grupo Piérola acompañados de un pequeño aperitivo, en una propuesta que busca unir cultura y enología en una misma experiencia.

La cita tendrá lugar el sábado 14 de marzo a las 12:00 horas en el Centro Cultural La Platea, situado en calle Goleta, s/n, en Alhaurín de la Torre.

La entrada será gratuita hasta completar aforo.