La empresa A7GR se ha hecho con el contrato tras presentar una oferta de 2,7 millones. El plazo es de un año. Se ubicará en Santa Clara y contará con pista central con posibilidad de dividirla en tres canchas, grada para más de 350 espectadores y aparcamiento exterior

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha adjudicado el contrato de las obras del nuevo Pabellón Polideportivo Municipal de Santa Clara, que llevará el nombre del jugador del Unicaja Alberto Díaz. La adjudicataria es la empresa malagueña A7GR Servicios y Obras, que presentó una oferta de 2.264.676,54 euros (2,7 millones incluyendo el IVA).

Una vez se formalice el contrato, se establece un plazo máximo de un mes para el replanteo y el inicio de los trabajos, cuyo plazo de ejecución es de 12 meses. Se trata de uno de los principales proyectos del equipo de gobierno que encabeza Joaquín Villanova en materia deportiva.

El Área de Deportes que dirige Sergio Cortés ha anunciado que el nuevo pabellón estará dedicado íntegramente al baloncesto y supondrá un importante salto cualitativo para la práctica de este deporte en el municipio. Se construirá sobre una superficie total de actuación cercana a los 3.900 metros cuadrados, de los cuales más de 1.700 corresponderán al edificio principal.

La pista central, de 45 por 24 metros, permitirá habilitar tres canchas transversales y una longitudinal, posibilitando compaginar partidos y entrenamientos y siguiendo los criterios técnicos de las normativas deportivas andaluzas. Estará equipado con cortinas separadoras, zonas de circulación diferenciadas entre deportistas y público, vestuarios, espacios auxiliares para el juego y accesos específicos para jugadores, personal técnico y espectadores.

Dispondrá de grada fija para unas 350 personas, con posibilidad de ampliación mediante gradas supletorias, y contará además con aparcamiento exterior de unas 25 plazas, incluida una adaptada y otra con punto de recarga eléctrica, así como zona para bicicletas. El diseño arquitectónico apuesta por una volumetría integrada en el entorno deportivo, con acabados en hormigón, chapa metálica y vidrio, una sola planta funcional y accesos cómodos tanto desde Santa Clara como desde las calles del entorno.

En concreto, se ubicará en una parcela situada entre la avenida Santa Clara y la calle Santa Bárbara, con salida también hacia la calle Santa Marina de Jesús. El recinto contará con accesos peatonales desde las vías principales de Santa Clara y acceso rodado por la calle Santa Bárbara, manteniendo la conexión con la ordenación viaria del barrio y facilitando la llegada tanto de usuarios como de público.

Este nuevo equipamiento se plantea como un espacio de referencia para los clubes locales, así como para reforzar el acuerdo vigente con Unicaja Baloncesto, que contempla que Alhaurín de la Torre sea sede de los partidos del equipo de cantera que compite en categoría U22 (jóvenes menores de 22 años).

Como homenaje a Alberto Díaz, su imagen estará muy presente en el exterior del edificio, donde lucirá una gran silueta del jugador basada en una fotografía elegida por él mismo, reforzando el vínculo del proyecto con los valores del deporte y la cantera. Con esta actuación, el Ayuntamiento da un paso decisivo para seguir ampliando y modernizando la red de instalaciones deportivas municipales y responder a la alta demanda de baloncesto en la localidad.

El Área de Deportes recuerda que este será el cuarto pabellón deportivo cubierto tras los de El Limón y Blas Infante, y después del de Carranque, cuyas obras están prácticamente terminadas. El proyecto de Carranque abarca, entre otras mejoras, el cerramiento y aislamiento acústico de la anterior pista cubierta para convertirla en la práctica en otro pabellón más que se destinará fundamentalmente a patinaje y voleibol. De hecho, estos clubes ya están haciendo uso del mismo. Además, existe un proyecto para construir un quinto pabellón en Pinos de Alhaurín.