El Ateneo de Málaga acogerá el próximo sábado 14 de marzo un encuentro dedicado a analizar y visibilizar la realidad empresarial del Valle del Guadalhorce, en una jornada que reunirá a representantes institucionales, empresarios, sociedad civil y medios de comunicación.

El objetivo del evento es poner de relieve, con ejemplos concretos y voz propia, el papel que desempeña la comarca dentro de la provincia de Málaga, destacando su capacidad productiva, innovadora y generadora de empleo, así como su potencial como territorio con identidad propia y oportunidades de crecimiento.

Desde la organización subrayan que el Guadalhorce es mucho más que un territorio periférico, y que su desarrollo se sustenta en empresas competitivas, personas emprendedoras y empleo real, además de afrontar retos que, bien abordados, pueden impulsar el crecimiento de la comarca sin perder su carácter.

Un encuentro estructurado en tres mesas de debate

La jornada se desarrollará en tres bloques diferenciados:

Mesa de alcaldes , que servirá como apertura institucional del encuentro.

Mesa empresarial , con la intervención de empresarios destacados de distintos sectores y moderada por J. Pablo Cabrera , secretario general técnico-gerente de Fedelhorce .

Mesa cultural, que pondrá el broche final al acto.

El encuentro busca generar un espacio de diálogo sobre qué necesita el Valle del Guadalhorce para seguir creciendo, abordando tanto las oportunidades como los desafíos de la comarca.

Datos del evento

📅 Fecha: Sábado, 14 de marzo

⏰ Hora: A partir de las 10:30 horas

📍 Lugar: Ateneo de Málaga

(C/ Compañía, 2 — esquina Plaza de la Constitución)

La jornada se presenta como una oportunidad para conocer de primera mano la realidad económica y social del Valle del Guadalhorce y su contribución al desarrollo de la provincia de Málaga.