Y, me encuentro con este concepto o idea o palabra, ya saben que me gusta citar fuentes, quizás deformación de la formación académica, pues en ABC del 21 de enero del 2026, firmado por el señor Diego Jiménez, la noticia y la información y el dato y el comentario de que los Abogados Cristianos han propuesto a la RAE, Real Academia Española, que aprueben y definan y describan la palabra cristianofobía, igual que existe la islamofobía, el antisemitismo o antijudaísmo.

La realidad y la verdad, da lo mismo usted en que lado de esta trinchera esté, o de este paisaje o de este horizonte, es decir, da lo mismo que usted sea cristiano en mayor o menor grado, sea usted ateo o agnóstico en mayor o menor grado, sea usted creyente de otra religión, en mayor o menor grado. Pero si creo que en determinados ambientes existe en la realidad y vivencia este término, existe este antireligiosidad, anticristianismo, si quieren expresarlo más suavemente una especie de fobia contra el cristianismo, en nuestro territorio, podríamos especificar catolifobia, es decir, en contra del catolicismo en particular.

Usted dirá que no, que no es realidad, qué es poca cosa, qué es sólo casos concretos. Pero el tiempo me ha mostrado y me ha demostrado que esta realidad existe. El porqué es muy complejo. Pero nadie niega, que en número absolutos o totales o en número, o no sé en la proporción con la población del momento, el siglo veinte es y ha sido uno de los siglos más cruentos y más dolorosos y más sanguinarios y de más persecución en contra del cristianismo en general, en el mundo, y, del catolicismo en particular en el mundo… Millones de personas en el siglo veinte por ser cristianos, en mayor o menor grado de creencia, han sido perseguidos de multitud de formas. Incluso actualmente en muchos países y sociedades.

Hoy, diríamos existe un anticristianismo fuerte y duro, se percibe en algunos lugares del planeta, en este cuarto de siglo ha sucedido y sucede. Cosa que los sistemas de medios de comunicación no informan lo suficiente. Segundo, existe una anticristianismo, diríamos más suave, más pausado, pero que también existe. Por ejemplo, dentro de éste segundo, aquí mismo en Europa, ya hay personas que tienen miedo o cierto temor de llevar sobre su pecho algún símbolo religioso, una medalla o una cruz o cualquier realidad parecida. Aquí, en esta realidad social, existen ambientes, que definirse o describirse cristiano, cierran puertas a las personas, en distintos sentidos, incluso, si no persiguen, si de alguna manera, silencian o marginan. Esta es la realidad…

Pueden existir muchas causas, la historia de estos dos siglos así lo muestra y lo demuestra, desde la Revolución Francesa, ha sido excepcional y raro, cada vez que ha existido una cambio sociopolítico de calado, de profundidad, haya sido acertado o desacertado no se haya atacado de alguna manera al cristianismo, en sus instalaciones arquitectónicas, o en sus representantes religiosos, o en los fieles en particular o en general.

Unos, abrogan unas razones, otros, otras… pero la realidad, es que existe un olor y sabor de anticristianismo, en algunos corazones humanos, en grupos de seres humanos. Después, se abogan razones de un tipo o de otro. Pero existe, un tufillo de odio a lo sagrado, odio a lo religioso, odio a lo cristiano, odio a lo católico. Si odio es un concepto demasiado duro y grave, pongan inquina, rencor, resquemor, animadversión, maledicencia, etc. La historia de España y en España ha sido compleja en estos dos últimos siglos, con respecto a este tema o a esta realidad…

También, tengo mis dudas, por un lado sé, que si se empieza a emplear esta palabra por los medios de comunicación, por escritores, por pensadores, por filósofos, pues quedará en el ambiente y para siempre. Decía, que no tengo claro si es bueno para el cristianismo que se fije una palabra o término o vocablo o concepto como este. Porque creo que inventar o descubrir o tasar una palabra tiene sus ventajas y sus desventajas. No sé, si crear una palabra, como en Adán y Eva, los creadores de las palabras y de dar nombre a las cosas… no estoy seguro que definir y describir esta palabra por parte de la RAE, sean todos ventajas y que sea una cosa totalmente buena, buena para los cristianos, buena para las personas que con esfuerzo y deseos quieren continuar siendo cristianos o quieren serlo o quieren serlo a medias o son a medias. No estoy seguro.

Pero también es cierto, que el cristianismo en mayor o menor grado, de formas suaves o de formas duras es perseguido en muchos lugares de este planeta. Existe una inquina y rencor, diciéndolo suavemente, en algunos ambientes, hacia la idea del Dios cristiano. Habría que hacerse muchas preguntas por ello. Podría haber puesto muchos ejemplos y de casos, concretos, de ideologías, grupos, filosofías, e, incluso de países y sociedades en el siglo veinte y actual.

Cómo ven, es una prueba de las matizaciones que se utilizan en estos temas. No se nombra a nadie, individuo o colectivo, para que nadie se ofenda. Prueba evidente de que los cristianos tienen temor. Algunos dicen, que las persecuciones del siglo veinte, en algunas sociedades y países e ideologías y Estados ha sido más dura que las de los tres primeros siglos del cristianismo. Aquí, aquí queda la pregunta, para que usted la examine.

Pero si le voy a decir una cosa: mucha fundamentación de la democracia, de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, de la dignidad de la mujer, etc., están basadas en conceptos e ideas del cristianismo. Si el cristianismo continua disminuyendo en Occidente, quizás esos fundamentos se vean heridos de muerte, y, esos derechos disminuyan. Aviso para aviadores y caminantes y navegantes, para ateos y no ateos. Paz y bien.

