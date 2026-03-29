(Jmm Caminero) Tenemos que plantearnos, llevamos haciéndolo muchos lustros que tenemos que dar el paso de empezar a habitar el sistema solar. El resto solar. Tendremos que empezar por La Luna.

Desde hace décadas ya se sabe que tenemos que dar el siguiente paso de y para la humanidad, crear pequeñas colonias en el espacio. En La Luna por ejemplo. Se ha aprobado ya una próxima en la Luna, Moon Base. Es un proyecto que lleva muchos lustros con nosotros. Se han hecho muchos planes y se han probado ya muchas ideas, bocetos, esbozos, proyectos a nivel mental o a nivel experimental.

El ser humano, nuestra especie, dicen, que desde que salimos de África, hace ciento cincuenta mil años, van cambiando los tiempos según cada década. Pues hemos ido pasando de un ambiente a otro, de un continente a otro. Mientras tanto hemos inventado o descubierto nuevos conceptos y nuevas prácticas. Unas, unas mejores que otras. Ahora, toca ya dar el salto a una primera pequeña aldea en el espacio. Será en La Luna, es lo más lógico y racional y razonable. Quizás sólo la habiten al principio unas decenas de personas. Y, éstas sólo podrán estar unos meses. Porque todavía no se han resuelto muchos problemas de salud. Pero es inevitable este paso…

Espero que desde el punto de vista político se llegue a un Acuerdo que sea la ONU, digamos el propietario de esa tierra. Es decir, todo el Planeta propietario de la tierra de la Luna, y, no sea un Estado o sea otro del Planeta Tierra actual o futuro. Creo que sería un gran adelanto político y de la humanidad. Y, si alguna persona o entidad o sistema quiere por ejemplo disponer de un trozo de tierra para una aldea lunar, o hacer una prospección mineralógica sea la ONU, ese Organismo Internacional el que el dé el permiso. Y, sin ese permiso no se pueda realizare esa contribución o industria o prospección o habitabilidad.

No sé, si tendré aún tiempo y vida, para ver el primer viaje humano a Marte, ida y vuelta. No sé si tendré vida y tiempo para ver la primera aldea lunar, con unas veinte personas viviendo varios meses, pero esa primera aldea siga y continúe siendo habitada. Algo así, cómo cuándo los griegos y fenicios y otros pueblos fueron fundando ciudades y colonias por todo el Mediterráneo.

A veces, me he preguntado, y, alguna vez creo haberlo escrito. ¿Cuándo alguien viviendo en La Luna, algunas semanas o meses, o alguien viajando a Marte durante unos meses tenga un cierto tiempo de descanso y que necesitará leer, qué libros de literatura leerá, qué obras de Arte le gustará ver o pensar o sentir…?

Creo que en esos momentos o en esa situación, la Ingeniería Informática en todas sus dimensiones habrán dado un salto cualitativo, como quizás todavía no seamos capaces de intuir. Creo que en veinte o treinta años esta realidad humana, de la informática, dará saltos cualitativos que todavía no podemos imaginar. En fin, los sistemas informáticos no sólo crearán literatura, sino también Arte y todas las Artes… También tendrán acceso a los cientos de millones de documentos y libros que existan en la Tierra hechos por humanos biológicos… En fin, el mundo cambiará… Cuándo estoy en la puerta de un colegio esperando que mi descendiente pequeño entre. Me pregunto, qué verá de cambios en este siglo. Porque espero y deseo llegue al dos mil cien y aún espero lo pase… Cuántos cambios verá y percibirá. Muchos no serán conscientes, porque se irán produciendo poco a poco…

¿Qué nombre pondrán a la primera “estación o aldea lunar” habitada o teniendo la intención esté habitada ya permanentemente, y, si es posible siga creciendo en habitantes…? ¿Qué nombre habría que ponerle…? ¿”La esperanza lunar” o la “esperanza de la humanidad”?

Espero se aplique un desarrollo de la propiedad de la Luna, una evolución de la situación del Antártico. Es decir, en teoría no es de ningún Estado, si mi información es correcta, sino que es de la humanidad. Espero que en La Luna se aplique ese principio, se vaya creando ya un Sistema Jurídico de aplicación no sólo en el Satélite de La Luna, sino Interplanetario. Porque esto, supongo y suponemos será el principio de que la humanidad se vaya extendiendo, primero por el sistema solar, y, quizás dentro de mil años, pensarán y harán planes para pasar a la estrella más cercana que suponemos también tendrá planetas…

En medio y al lado también está la problemática o la cuestión existirán Seres Vivientes en el sistema solar, al menos microorganismos. Habrán existido. Esta pregunta parece ser que tiene contestación afirmativa. ¿Pero existirán civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia? Esta cuestión también como La espada de Damocles está sobre nuestras cabezas. La mayoría de personas desean que existan, también la mayoría de personas temen de que existan, porque no sabemos cómo nos tratarán a nosotros, que suponemos seremos las parte más inculta y menos desarrollada, sea biológicamente, sea psicológicamente, sea materialmente, sea científicamente, sea espiritualmente…

¡Escribo este artículo, a ese habitante, que en una tarde de descanso, vaya viajando hacia Marte, o esté instalado en la Luna y, quiera leer algo, quizás, encuentre este artículo, y, sonría al ver lo que pensábamos de su situación, la ingenuidad propia de este escribiente… cuándo imaginariamente este artículo vaya a ser leído dentro de cincuenta o cien años…!

https://www.youtube.com/channel/UCP1qKD3iC1dhkOschAftOAQ © jmm caminero (27 marzo 2026 cr).

Fin artículo 5.427º: “La primera aldea lunar, Moon Base”.