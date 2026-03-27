Un año más, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y el Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga (CTMAN), ponen en marcha un servicio de autobús para visitar la Semana Santa de la capital que funcionará desde el Lunes al Viernes Santo.

En esta ocasión el servicio será operado por Autocares Vázquez Olmedo (AVO) a través de la línea M135 Santa Amalia – Málaga. Esta línea tendrá frecuencias de 45 minutos de paso el Lunes, Martes y Miércoles Santo en su horario habitual y también de 45 minutos el Jueves y Viernes Santo entre las 14,30 y las 22 horas, con destino a la Estación de Autobuses de Málaga, desde donde puede hacerse trasbordo con Metro Málaga en dirección a la Alameda Principal de la capital.

En cuanto al servicio nocturno de regreso, el Lunes y Martes Santo habrá dos salidas desde la parada de autobús de Muelle Heredia (parada del bus turístico) en dirección a Alhaurín de la Torre, a las 12 de la noche y las 2 de la madrugada. Miércoles y Jueves Santo, a las 12 de la noche, 2 y 4 de la madrugada. Y Viernes Santo a las 12 de la noche y 2 de la madrugada.

En los servicios nocturnos, se suprimen las paradas de Estación de Autobuses, Aeropuerto y Centro Penitenciario.

Toda la información de horarios se encuentra en la página web de AVO (Autocares Vázquez Olmedo): https://avogroup.es/servicios/transporte-con-conductor/lineas-regulares/