(Por Jmm Caminero) Se considera la Billy Ireland Carton Library & Museum una de las colecciones más grandes en su género y especialidad del mundo.

Según los datos oficiales que su Web indica está formada por 300.000 dibujos animados originales, 107.000 cómics, revistas y publicaciones periódicas, 63.000 libros y novelas gráficas, 6.300 cajas de materiales de archivo y por 2,5 millones de páginas y recortes de tiras cómicas de periódicos…

Dispone según la información de tres grandes finalidades: Es un archivo histórico, sobre la especialidad de las viñetas y de las historietas, es una biblioteca de investigación, o que tiene como finalidad esencial la investigación en los múltiples aspectos de esta realidad, mitad de camino entre diversas disciplinas, y, es un museo dónde se realizan exposiciones…

Está en la ciudad de Columbus, qué cosas del destino, Columbus de Colón que descubrió un nuevo mundo, o descubrió y no se perdió el descubrimiento, como pudo haber pasado en otros anteriores a él. En este caso nos abre un horizonte enorme a estas realidades, denominado arte popular, el cómic y la viñeta, o denominado como un producto de consumo, sin demasiado valor de conocimiento y tampoco estético, etc.

Debo confesar, nadie se rasgue las corbatas y los calzoncillos que la mayoría de cómics e historietas y viñetas que conozco –no conozco ni siquiera el uno por ciento, pero creo que es suficiente para captar toda la realidad compleja-, la mayoría de lo que conozco no me gusta, no me agrada. Quizás sea tirarse piedras al propio tejado, pero un articulista debe ser sincero, o, no ser columnista, o al menos que lo que exprese sea cierto o no lo sea, tiene que ser sincero, aunque se equivoque. Creo que la mayor parte, repito de lo que conozco que no llegará al uno por ciento, o menos aún. Porque la prueba es este museo-archivo-biblioteca de Columbus, es inmenso lo que se hace. Repito la mayoría o no me gusta su forma estética, o no me gusta su contenido…

Evidentemente, al ser un arte, a mi entender, un género de arte, a mitad de camino entre lo literario y lo artístico plástico, y, mucha de esta actividad, también periodístico, la viñeta que llaman editorial, que es una ilustración de la línea editorial, más el análisis con dibujo y palabras del acontecimiento del día… Obviamente puedo estar equivocado y estar en el error, pero repito de lo que conozco, pues mucho no me parece un producto con un mínimo de contenido estético y de contenido conceptual. Pero cada uno es libre en gustarle lo que quiera, siempre que sea legal y moral.

Como los imperios se van moviendo y removiendo y conmoviendo, pues no sé si dentro de cinco décadas el mayor museo de la viñeta, del humor gráfico, de la tira o de la historieta en vez de estar en Norteamérica estará en Australia o en Siberia o en China o en la India… No lo sé, pero de momento, todos los pareceres y todos los paladares dicen y expresan que el mayor actual es éste que estamos recordando…

Me pregunto, de los miles de humoristas gráficos y de los miles de autores de tebeos o historietas que ha dado nuestra geografía, porque somos una sociedad y país históricamente de imágenes, algunos dicen más que de conceptos. Hemos creado grandes obras de arte, pero menos en el pensamiento filosófico y conceptual –se olvida la aportación de la teología durante siglos, que los manuscritos se irán perdiendo de generación en generación-. Me pregunto, cuántos autores de esos miles estarán en este museo-archivo-biblioteca adscrito a una Universidad. Y, cómo todo en Estados Unidos, todo o casi todo, siempre tiene un principio e incentivo de colecciones privadas que van creciendo y se van donando o comprando por instituciones públicas o universidades…

Pregunto y me pregunto, decía en el párrafo anterior, cuántos viñetistas y tebeístas hispánicos existen en ese museo. Y, me pregunto y les pregunto si una forma de valorar esta actividad, este arte ibérico por/para/en el mundo sería que algunos museos o fundaciones o administraciones públicas, pensasen como actividad práctica, mover y remover y buscar maneras y formas… que cientos de obras de viñetistas de nuestra Piel de Toro, de autores de historietas de la Tierra de Conejos, que no estén representados en esos museos o les falten obras, de alguna manera, enviárselas, llegar a acuerdos con ellos y donárselas, para que estén. Que todos los grandes representantes de ese arte o actividad o género, estén bien representados en este museo-archivo que estamos citando, pero también en los veinte más grandes que existen por Europa, América del Norte y Sur, Asia, Japón, etc.

O, los autores y autoras que todavía viven y respiran y proporcionan sombra, ellos mismos o sus herederos se ocupen de donar obras de ellos mismos o de sus progenitores a estos museos o archivos o bibliotecas más importantes del mundo, por el bien de este género y actividad, por el bien y el nombre de ellos mismos, por el bien de nuestra sociedad y cultura e industria en esta rama de la realidad. También aplicable esta idea a editoriales…

Hoy, les propongo estas dos realidades mentales y culturales, que sepan que existe de momento, el que se considera el mayor Archivo-Museo-Biblioteca sobre el género. Y, también, propongo a todas las entidades del cómic y de la viñeta de nuestro país y sociedad, que intenten enviar obras de cientos de autores, o de docenas de autores a todas las grandes bibliotecas y archivos y museos sobre esta especialidad en el mundo. Creo que sería una manera múltiple de mostrar esta actividad cultural y artística y económica.

Es o sería una manera de enseñar que también tenemos un lugar en este saber del cómic y de la viñeta… ¡Que no sólo tenemos playa y arena y sol, sino que también tenemos otras realidades artísticas y culturales…! Paz y bien.

https://museovirtualcuadernosdelamancha.wordpress.com © jmm caminero (18 abril 2026 cr).

Fin artículo 5.474º: “La mayor colección del mundo de cómics y viñetas”.