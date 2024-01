(Jmm Caminero) Según FENIN en España se hicieron en el 2020, 700 millones de pruebas de laboratorio. Según SERAM se realizan 40 millones de pruebas de imagen al año.

Quizás, no seamos conscientes, de todas las variables que en España ha cambiado en estas décadas, una, que quizás no demos valor, porque es rutinaria, son la cantidad de pruebas que nos hacen y nos hacemos y con ellas, la medicina es capaz de diagnosticar y pronosticar lo que nos sucede. Puede que las personas que realizan este trabajo, nos parezcan que en todo el entramado sociosanitario y econonosanitario y psicosanitario que no tienen suficiente importancia. Pero estos servicios y estas pruebas son esenciales para la salud de usted y de millones de personas…

Cifras.

Según Fenin, con fecha del 30 de junio del 2021, en España se realizaron 40 millones de análisis de urgencias de los setecientos millones del año en total. Y, más del setenta por ciento de diagnósticos médicos están basados en pruebas clínicas.

Según SERAM, en España se hacen cuarenta millones de pruebas de imagen al año. De las cuales el 45% son radiografías, el 18% son tomografía o TAC, 18% ecografías, 9% resonancias magnéticas, 5% mamografía, 5% otras pruebas.

Aptitud y actitud.

Podríamos indicar que ante las pruebas, sean las que sean, generalmente, para abocetar y sintetizar esta cuestión, existen dos aptitudes y actitudes psicológicas. Según la situación personal, con miedo o sin temblor, pues existen personas que van a ellas, como una cosa, casi rutinaria, saben que cada mes o tres meses tienen que realizarse una serie de análisis, para mirar algún percentil o variable de su salud. Y, llevan casi una aptitud y actitud normal, rutinaria, casi como el que toma el café con pastas de su pueblo, cada mañana…

Existe otra posibilidad, de personas, ante pruebas especiales, tienen un enorme miedo y temor y temblor. Que pueden ser debido a multitud de razones o causas: miedo a lo desconocido; miedo de que pueda salir mal la prueba si es muy compleja, de cateterismo por ejemplo; miedo a los resultados; miedo a que de todo ese proceso le indiquen alguna patología o enfermedad, grave o leve que no esperaba; miedo, siempre presente, no podemos negarnos, según edad y circunstancias, a la limitación que esa posible o potencial enfermedad que te descubran, pueda limitarte la vida, o, te enfrente al último viaje, que muchos viven con demasiada angustia, otras personas, como un proceso natural en la evolución humana…

Análisis.

Toda en la vida, tiene muchas perspectivas y dimensiones variables, nada es simple y sencillo. En este tema o cuestión también, pero no somos conscientes como ha cambiado la medicina en unas generaciones, no somos conscientes del sistema salud público y nacional del Estado del Bienestar, lo que ha cambiado en sí, y, lo que ha cambiado para el bien de la sociedad.

A veces, cuándo uno lee situaciones de las personas, de todas las clases sociales en la Europa de la segunda fase de la era industrial, pongamos por caso hacia la mitad del siglo XIX, cuándo Marx redactó El Manifiesto Comunista de 1848, la situación de las personas era enormemente trágica y angustiosa. Si el padre de familia caía en una dolencia, enfermedad, grave toda la situación familiar se transformaba radical y esencialmente grave. La familia, desde las clases medias hacia abajo, podrían caer en la pobreza más absoluta o en la miseria más absoluta.

No somos conscientes, de los cambios en positivo que la sociedad, en varias generaciones ha evolucionado. La vida de su bisabuelo de usted, pongamos el caso que estuviese existiendo en 1900 en algún lugar de Europa, incluida España, no es la misma que la que usted, su biznieto, está viviendo y existiendo. Los cambios en positivo son tan grandes y tan radicales que no somos conscientes, como la medicina ha avanzado hacia mejor, como los sistemas sociales y políticos y económicos del Estado del Bienestar han avanzado hacia positivo. Me dirá usted que hay que avanzar más y mejor. Pero al menos seamos prudentes y reconozcamos la realidad.

Conclusión.

Cuándo mañana al amanecer se levante y se vista y desayune o no, y se dirija al centro médico cercano, o a urgencias médicas o a un ingreso en un hospital, sea consciente, la suerte que usted tiene de vivir en estos momentos, vivir en Europa, vivir en España. Que todo lo que le hagan no tendrá coste económico para usted. Que le ofrecerán un servicio sanitario lo mejor posible –aunque tenga que avanzar en algunas materias, todo está en evolución-. Sea usted consciente y agradecido a todo lo que hemos avanzado.

Y, si es posible, en su corazón, aunque no lo diga, sea consciente y agradecido por todas las personas que trabajan, que lo hacen por un sueldo, pero también, por hacer un servicio. Olvidamos en la epidemia que hemos pasado, cuántas cientos de miles de personas de sanitarios, se jugaron su vida, con el famoso virus, cumpliendo con su deber, tapados hasta las cejas. Aprovechemos un homenaje, para los cientos que en sus puestos de trabajo nos dejaron, por el famoso virus… (¡Un monumento en algún lugar, deberían recordar a los decenas de miles de personal sanitario han dejado sus vidas en su trabajo, a lo largo de las generaciones, cierto que también en otros oficios y profesiones!). Paz y bien.

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero (21 dic. 2023-08 enero 2024 cr).

Fin artículo 3.988º: “700 millones de pruebas de laboratorio al año”.