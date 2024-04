(Jmm Caminero) He encontrado este libro y a este autor, y, me parece una genialidad, que está a nuestro lado, supongo que sigue existiendo y respirando y no somos conscientes de ello.

Noticias 33, Deportes, 5 de mayo del 2009, La República. Encuentro esta “noticia o texto o columna periodística” en el libro titulado Noticias, firmado y realizado y construido por Santiago Alba Rico, nacido en 1960, que estudió filosofía y que trabaja en los medios de comunicación.

Me recuerda a Gómez de la Serna, quizás no por el estilo, pero si por la ambición de insertar en cincuenta palabras otro mundo. No conocía a este autor, evidentemente, no lo conozco como persona, no lo conocía en sus textos, pero me parece que estos conjuntos de palabras y de ideas y de frases y de conceptos y de metáforas y de símbolos, nos llevan a otro lugar. Es una genialidad, descubrir y describir que “pueden existir otras noticias, unas que son reales, pero nadie las cuenta, aunque se conocen; otras que no son reales, son irreales, pero que podrían suceder o sucederán o existen posibilidades o probabilidades de que existan; y, otras que son y han sucedido, son reales, pero nadie se entera de que existen…”.

En este caso este autor, este texto al menos, este libro debería ser estudiado no solo en las Facultades de Periodismo, como una prosa que ha llegado por un lado al extremo, y, que se podría y debería estudiar en las Facultades de Filología y Lengua y Literatura, que van cambiando de nombre, como obras que llegan al límite de la expresividad, y, por tanto, nos llevan a entender y plantearnos otras realidades, otros mundos, otros conceptos, otras posibilidades, este libro debería estudiarse en las Facultades de Filosofía, como metáfora de lo que el lenguaje real-imaginario, el concepto real-imaginario, recordando a Platón/Hegel, nos puede llevar a otros mundos de ideas… Pienso que en estas facultades o estudios superiores de grado, este libro debería ser y estar para estudiar, como referencia, como límite, como posibilidad, como paradigma, como gran metáfora, como hipersímbolo…

Podría mirar, le invito a usted apreciable lector-a que lo haga, podría indagar en Internet sobre el autor. Pero prefiero que realice usted ese trabajo cultural e intelectual. Le dejo en el vacío del concepto, si yo lo he hecho o no, o, si lo haré cuándo termine este artículo periodístico de opinión, porque no deseo que me influyan, por el momento, otras producciones, otras entrevistas, otros escritos de este autor, me conformo con el libro citado, me conformo con esta columna periodística que estamos indagando.

Si alguien lee algo de las columnas periodísticas que voy narrando desde hace ya una década. Si va observando, una de las líneas que voy construyendo es intentar recordar a decenas de columnistas de nuestro presente y del pasado, que forman este regimiento de personas que han batido el cobre, es la metáfora popular, que han tocado el tambor de las letras formando este género, para unos literatura y para otros periodismo y para aquellos, entre los que me encuentro ambas cosas a la vez.

Creo que este señor, escritor y periodista y filósofo y pensador, ya que ha estudiado oficialmente esta carrera o estudios, Santiago Alba Rico, que no conozco personalmente, que supongo jamás conoceré, y, que también imagino que este artículo jamás llegará a sus ojos y sus neuronas, creo que este libro le debería abrir todas las puertas culturales y académicas de nuestro país. Porque este libro, es una obra maestra. (Si alguien me conoce en algo, sabe, que no me gusta criticar negativamente a nadie, aunque no me agraden todas sus producciones y todas sus vidas, pero tampoco loar en exceso, pero creo que aquí, en este libro hay que hacer una excepción de excepción, puede que me equivoque, pero creo que debo de hacerlo, dar al César lo que es del César… -aunque evidentemente no esté de acuerdo con todos los conceptos e ideas, tampoco estoy con los míos, si dejo pasar el tiempo-.)

No sé el resto de la producción cultural de este autor-periodista-pensador-escritor, pero creo que este libro, que antes mencionamos, merecería no solo el recuerdo, no solo multitud de premios, sino estudiarse como uno de los grandes libros del periodismo de opinión y literario de este terruño que denominamos Celtiberia. Desconozco la producción de este autor, en otras temáticas y en otros títulos. Pero debo confesar, que si algo sé, y algo sabré del articulismo de opinión de nuestra sociedad y país, desde hace dos siglos y pico, creo que esta pluma o firma debe estar entre los grandes, solo por este libro…

Este artículo en concreto que hemos citado como título o noticia o comentario o análisis sobre el deporte, en general, sobre el mundo del deporte es excepcional. ¿Ciertamente, hoy dejarían los medios de comunicación publicar estas reseñas-comentarios-columnas de este libro, de este libro real e imaginario…?

