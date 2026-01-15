La Junta de Andalucía ha autorizado la acción a la Sociedad de Cazadores ‘La Torre’, por lo que quedará restringido el acceso por el arroyo Blanquillo, arroyo Zambrana, Jabalcuza y el arroyo del Pinar. Será en horario de 7:30 a 16:30 horas. El Ayuntamiento no organiza la actividad

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre informa a la ciudadanía de que el próximo sábado 17 de enero, en horario comprendido entre las 7:30 y las 16:30 horas, se llevará a cabo una batida de jabalíes con armas de fuego en una parte de la sierra del municipio, concretamente en el coto del monte público MA-10769, La Mezquita–Arroyo Blanquillo, conocido como Sierra Llana.

Esta actuación no está organizada por el Ayuntamiento, sino que es realizada por la Sociedad de Cazadores ‘La Torre’, que cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía en el marco de la emergencia cinegética declarada por la administración autonómica para reducir la sobrepoblación de jabalíes y cerdos asilvestrados debido a los importantes daños ambientales y agrícolas y los riesgos sanitarios y de seguridad vial que conlleva. También ha sido comunicada a la Guardia Civil.

Según la comunicación oficial registrada, la batida implica un despliegue amplio y continuo durante toda la jornada. Por motivos de seguridad, el Ayuntamiento ruega encarecidamente evitar cualquier tipo de presencia o actividad en la sierra durante el horario indicado, especialmente en los siguientes puntos de acceso y tránsito habitual:

-Arroyo Blanquillo

-Arroyo Zambrana

-Jabalcuza (zona de Pozo Povea)

-Arroyo del Pinar

Así como cualquier otro carril, sendero o acceso susceptible de ser utilizado por senderistas, ciclistas o aficionados a actividades en la naturaleza.

Asimismo, se prohíbe cualquier tipo de actividad deportiva, recreativa o de otra índole en toda la zona afectada mientras dure la batida, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y el correcto desarrollo de la actuación autorizada.

Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración ciudadana y se insiste en la importancia de respetar estas indicaciones preventivas, recordando que la medida responde a una actuación regulada por la Junta de Andalucía dentro de una situación de emergencia cinegética vigente.