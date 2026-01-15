La Casa de la Juventud acoge el primer torneo Ibericup dedicado a este emblemático juego de tablero, una cita más dentro de la agenda de eventos orientados a la comunidad ‘friki’. Se suma al Salón del Manga este fin de semana y a la Hispania Wargames (20 y 21 de febrero)

Alhaurín de la Torre se consolida como un referente del universo friki y la cultura del ocio alternativo, afianzándose como punto de encuentro para aficionados a los juegos de estrategia y fantasía. En esta ocasión, la localidad acoge un destacado torneo que reunirá a cerca de 200 jugadores procedentes de distintos puntos de España y Portugal, y que fue presentado por el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Juventud, Iraya Villalba, junto a los organizadores.

La comunidad de Blood Bowl, el emblemático juego de tablero ambientado en el mundo de Warhammer Fantasy, tiene una cita señalada este fin de semana, 17 y 18 de enero, con la celebración del I Ibericup, que se disputará en la Casa de la Juventud. El evento está organizado por el Club Landwehr, con la colaboración del Área de Juventud, y supone la primera edición de un campeonato por escuadras de cuatro entrenadores que ha despertado un notable interés, hasta el punto de completar su aforo.

El torneo, que exige que todos los participantes estén inscritos en la NAF —el registro oficial de entrenadores de Blood Bowl—, reunirá a jugadores de ambos países en un fin de semana marcado por la competición y la convivencia. La cita se desarrollará a lo largo de seis rondas de juego, repartidas entre el sábado y el domingo, siguiendo un sistema de emparejamientos por cartas.

Más allá de la vertiente competitiva, la organización ha previsto incentivos adicionales, como premios a la mejor escuadra pintada y actividades complementarias pensadas para fomentar el ambiente social entre entrenadores.

El I Ibericup ha generado una gran expectación entre los aficionados al juego de estrategia y fantasía, con numerosos equipos confirmados y listas de espera ante la elevada demanda. El torneo se perfila así como un encuentro clave para la comunidad de Blood Bowl, reforzando este tipo de eventos como espacios de competición y convivencia, tanto para jugadores veteranos como para nuevos entrenadores.

Además, el Club Landwehr es también el impulsor de las jornadas de ocio alternativo Hispania Wargames, que se celebrarán los próximos 21 y 22 de febrero. Este gran evento dedicado a los juegos de mesa, estrategia, rol y miniaturas alcanza su decimocuarta edición, con entrada libre y gratuita, en el Edificio de Promoción El Peñón. Cabe recordar que este mismo espacio alberga también este próximo fin de semana el XI Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa.