(IU) Desde Izquierda Unida y el Partido Comunista de Andalucía (PCA) anuncian que un año más la caseta ‘Los Claveles – Rincón Cubano’ en la Feria de Málaga volverá a contar con Puntos Violeta y Arco Iris para contribuir a una Feria de Málaga “segura, inclusiva, y que plante cara a la ola reaccionaria. Desde IU y el PCA queremos una feria de todas y la queremos libre, segura y diversa”

La coordinadora de IU en la Axarquía y responsable del área de Feminismo del PCA, Aroa Palma, explica que “el hecho de que nuestra caseta vuelva a ser punto violeta y punto arcoíris significa que todas las personas que hayan sufrido una agresión machista, sexual, LGTBI fóbica o de cualquier tipo de violencia podrán acudir a nosotras para encontrar ayuda, apoyo y acompañamiento”.

Palma sostiene que “nuestro Compromiso es claro, en esta Feria nadie está sola. Para garantizar una atención rápida y segura, nuestras compañeras y compañeros han recibido formación específica para actuar ante estas situaciones. Además, este año llevaremos un brazalete fluorescente en el brazo, para estar visibles, incluso de noche, para que cualquier persona en necesidad pueda reconocernos fácilmente y acercarse con total confianza”.

“Además de realizar los cursos de formación del Ayuntamiento de Málaga, tenemos pegatinas con los teléfonos de atención 016 y 028, además de nuestro protocolo propio. Queremos que la Feria de Málaga sea un lugar de alegría, convivencia y respeto y eso sólo es posible si erradicamos cualquier forma de violencia. Toda persona que venga a la caseta ‘Los Claveles – Rincón Cubano, puede dar por seguro que la vamos a escuchar, a proteger y acompañar en todo momento”, declara Palma.

La concejala de Hacemos Fuengirola e integrante de la dirección provincial de IU Málaga, Sheila Jiménez, asegura que “nosotras desde el Partido Comunista de Málaga y desde Izquierda Unida, vamos más allá en términos de seguridad. Creemos en un modelo de feria que sea inclusiva, queremos que nuestra caseta sea un espacio frente a la ola reaccionaria y a la creciente violencia que estamos sufriendo en nuestro país”.

Jiménez avanza que “nuestra caseta, el Rincón Cubano, no será simplemente un espacio seguro frente a las violencias machistas o LGTBI fóbica, sino también un espacio seguro de socialización, donde seamos todas bienvenidas, dará igual nuestra expresión de género o nuestra raza o nuestra etnia. Frente a la ola reaccionaria y ante el recrudecimiento de su violencia y frente a un modelo de feria en la que cada vez hay más trabas para entrar en una caseta nosotras mantenemos con firmeza un modelo de feria diversa, plural y, por supuesto, siempre popular”.