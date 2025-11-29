La nueva normativa obliga a llevar una baliza V16 conectada y homologada como único dispositivo válido para señalizar averías y accidentes. Te explicamos cómo identificar un modelo autorizado, cómo utilizarlo de forma segura y cuál es la única web oficial para comprobar la homologación.

❗ ¿Cuándo será obligatoria la baliza V16 conectada?

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será el único dispositivo legal para señalizar un vehículo averiado o accidentado en carretera.

Los tradicionales triángulos dejarán de ser válidos, y únicamente se aceptarán balizas homologadas y conectadas a la plataforma DGT 3.0.

🔍 Cómo saber si una baliza V16 está homologada

(Información esencial para evitar sanciones)

La única forma 100% fiable de comprobar la validez de un modelo es consultando el listado oficial de dispositivos autorizados en la web de la DGT:

👉 https://www.dgt.es/muevete-con-seguridad/tecnologia-e-innovacion-en-carretera/Dispositivos-de-presenalizacion-V16/

Para que una baliza sea aceptada debe cumplir:

Homologación certificada por un laboratorio acreditado (código visible en el propio dispositivo).

Conexión automática a la plataforma DGT 3.0.

Visibilidad 360º y alcance suficiente en situaciones de baja luminosidad.

Autonomía garantizada y resistencia a condiciones adversas.

Ser un modelo oficialmente incluido en el listado anterior, actualizado periódicamente.

Cualquier baliza que no aparezca en ese registro no será válida a partir de 2026.

🧯 Cómo usar correctamente la baliza V16 en caso de emergencia

Para cumplir la normativa y garantizar tu seguridad:

1. Actívala desde dentro del vehículo

Evita salir del coche en plena vía rápida. Enciende la baliza antes de abrir la puerta.

2. Colócala en el techo del vehículo

La mayoría funcionan con imán. Debe ser visible en 360º a larga distancia.

3. Utiliza también las luces de emergencia

Ambos sistemas son complementarios y aumentan la visibilidad.

4. Mantén la baliza accesible

Lo ideal es llevarla en la guantera o en el lateral del coche, nunca en el maletero.

🛠️ Conservación, pilas y mantenimiento para un uso prolongado

Para garantizar su duración a lo largo de los años:

Comprueba las pilas o batería cada 3–6 meses.

Si utiliza pilas clásicas, opta por alcalinas y cámbialas ante cualquier señal de desgaste.

Evita dejarla en zonas de calor extremo (como bajo el sol en verano).

No la guardes suelta: protégela en su funda o caja.

Verifica anualmente que la carcasa, la base magnética y el código de homologación siguen en perfecto estado.

En modelos con batería interna, procura hacer una recarga preventiva cada cierto tiempo para alargar su vida útil.

🚓 ¿Pueden multarme si no la llevo o si no está homologada?

Sí. A partir del 1 de enero de 2026:

Circular sin una V16 válidamente homologada supone carecer de un sistema de preseñalización reglamentario .

Usar una baliza sin conexión o no incluida en la lista oficial se considera dispositivo no autorizado .

No señalizar adecuadamente un vehículo detenido en carretera puede ser motivo de sanción, especialmente en situaciones de riesgo.

(La cuantía final depende de la tipificación de la infracción y la valoración de los agentes.)

📌 Conclusión: qué debes hacer antes de fin de año

✔ Comprar una baliza V16 conectada y homologada

✔ Comprobar que aparece en el listado oficial de la DGT

✔ Revisar su batería, estado físico y funcionamiento

✔ Guardarla en un lugar accesible del vehículo

✔ Saber cómo activarla sin salir del coche

La prevención, la visibilidad y el cumplimiento normativo son claves para circular con seguridad a partir de 2026.